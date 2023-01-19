Як захистити застосунки на смартфоні за допомогою відбитків пальців

Сьогодні практично кожний смартфон обладнаний оптичним сенсором для зчитування відбитків пальців. Переважно він використовується для розблокування смартфонів, рідше для входу в банківські застосунки. Однак існують інші корисні способи, про які ви могли не знати.

В налаштуваннях телефону можна знайти низку додаткових функцій з налаштування сканера. Крім того, деякі застосунки також дозволяють використовувати його з користю. Сьогодні 24 Канал розповідає, як захистити конкретний додаток за допомогою дактилоскопічного датчика.

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Захист доступу до застосунків

Сканер відбитків пальців є одним з найбільш надійних інструментів для захисту смартфона. Також він звільняє вас від потреби постійно вводити пароль. Чимало застосунків дають змогу використовувати дактилоскопічний сенсор для захисту від сторонніх користувачів.

З очевидних застосунків, які одразу спадають на думку – банківські програми. Вони вже під час першого налаштування пропонують вам додатково захистити вхід паролем, та/або відбитком пальця. Але ви також можете захистити відбитком пальця галерею або месенджер, хоч за замовчуванням цього зробити не вийде.

У налаштуваннях телефону можна активувати вхід у конкретний застосунок за відбитком пальця. Ось як це зробити:

Заходимо в налаштування пристрою, Відкриваємо розділ "Захист програм", Обираємо "Увімкнути", Обираємо пароль чи графічний ключ, Обираємо бажаний застосунок, У налаштуваннях обираємо пункт "Розблокування за відбитком".



Активуємо "Захист застосунків" на смартфоні / Фото 24 Канал

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Тепер ваш застосунок захищений від сторонніх осіб і так просто його відкрити не вийде. Під час кожного входу в програму вона запитуватиме сканування пальця для доступу.

В залежності від конкретної моделі пристрою чи бренду налаштування можуть відрізнятися. Якщо ви не знаходите їх за конкретними вказівками, спробуйте пошукати функцію "Захист застосунків" у розділі "Безпека", "Програми" або ж ввести запит у стрічці пошуку в розділі "Налаштування".