Цей додаток посилить захист вашого комп'ютера на macOS, оскільки загрози зростають

Українська компанія MacPaw, відома своїми продуктами для екосистеми Apple, представила новий сервіс. Він розроблений для посилення безпеки комп'ютерів Mac на тлі зростання кількості кіберзагроз, з якими стикаються користувачі цієї платформи.

Що пропонує новий сервіс для безпеки Mac?

Новий продукт компанії, найбільш відомої за сервісом CleanMyMac, отримав назву Moonlock. 24 Канал дізнався про його можливості та функції від представників MacPaw.

Дивіться також Українська компанія відкриє лабораторію штучного інтелекту в КПІ імені Сікорського

Згідно з нещодавнім дослідженням, яким поділилась компанія, минулого року близько 66% власників Mac хоча б раз зіткнулися з тими чи іншими видами кіберзагроз.

Крім того, кількість унікальних зразків шкідливого програмного забезпечення для цієї операційної системи у 2024 році збільшилася на 20% порівняно з попереднім роком.

Саме тому створення Moonlock стало логічним кроком у розвитку екосистеми продуктів MacPaw. Ще два роки тому, реагуючи на нові виклики, компанія заснувала власний підрозділ кібербезпеки, про що ми писали у липні 2023 року. Його фахівці розробили технологію Moonlock Engine, яка вже забезпечувала додатковий рівень захисту в популярному застосунку CleanMyMac X. Тепер ця технологія лежить в основі самостійного продукту.

Головна мета Moonlock – забезпечити всебічну й зрозумілу безпеку для власників комп'ютерів Mac. Розробники підкреслюють, що їхнім пріоритетом було зробити кіберзахист доступним для всіх, а не лише для технічно обізнаних експертів. Замість складного жаргону й залякувань, сервіс пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і прості пояснення.

Функціональність Moonlock включає кілька ключових компонентів:

Захист у реальному часі. Система безперервно сканує комп'ютер у фоновому режимі та миттєво блокує загрози, навіть коли основний інтерфейс програми закритий.

Сканер шкідливого ПЗ. Дозволяє проводити глибоку перевірку всієї системи на наявність вірусів та інших небезпечних програм.

VPN. Забезпечує шифрування інтернет-з'єднання, що є особливо важливим при підключенні до публічних мереж Wi-Fi.

Інспектор мережі. Дає змогу блокувати передачу даних на підозрілі сервери, розташовані в обраних країнах. Так, наприклад, можна власноруч заблокувати російські сайти, якщо ви перебуваєте в країні, де цього не робить держава.

Посилення безпеки. Надає дієві поради щодо налаштування вбудованих функцій безпеки macOS та допомагає сформувати безпечні звички в онлайні.

Інтерфейс Moonlock / Фото MacPaw

Над розробкою та постійним оновленням продукту працює спеціальна дослідницька команда Moonlock Lab. Її фахівці займаються виявленням та аналізом нових загроз, що з'являються для macOS, тісно співпрацюючи з інженерами та дизайнерами.

Наразі застосунок доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та португальською мовами, але незабаром очікується поява української локалізації.

Moonlock розповсюджується за підпискою, річний план коштує 54 долари та включає 7-денний безкоштовний пробний період. Також сервіс є частиною підписки Setapp.