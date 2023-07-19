Першим реалізованим проєктом у цьому напрямі буде Moonlock Engine — нова технологія пошуку зловмисного програмного забезпечення, яку інтегрували в найпопулярніший продукт компанії – CleanMyMac X. Тепер модуль для виявлення вразливостей — Знешкоджувач загроз — працює на базі Moonlock Engine.

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Як це працює

Згідно з дослідженням Mac Security Survey 2023, приблизно 57% користувачів Mac не впевнені, чи існують якісь загрози для операційної системи macOS, або ж узагалі переконані, що таких точно немає. Також кожен третій користувач Mac вважає, що його дані не цікаві кіберзлочинцям. Однак понад 50% користувачів Mac стикалися зі шкідливими програмами, зламами облікових записів та шахрайством особисто, або серед знайомих чи колег.

Тож компанія поєднала власне антивірусне програмне забезпечення зі своїм CleanMyMac X, призначеним для моніторингу ресурсів вашого Mac, і відтепер:

Сканування шкідливих програм працює вдвічі швидше.

Сканування охоплює додаткові місця, такі як зовнішні диски, вкладення електронної пошти, архіви та розширення браузера.

Користувачі можуть налаштувати перевірку на вразливості відповідно до своїх потреб, віддаючи перевагу або швидкості, або ретельності сканування.

Інтерфейс CleanMyMac X з Moonlock Engine / Фото MacPaw

Moonlock Engine забезпечує видалення зловмисного програмного забезпечення, знаходить і видаляє всі типи загроз, які загрожують вашому Mac. Компанія обіцяє удвічі швидше сканування на комп’ютерах Mac з чипами M1 і в 1,5 раза на комп’ютерах на базі Intel.

CleanMyMac X з Moonlock Engine вже був перевірний незалежними тестами AV-TEST і заявляє про ефективність у 93,3 відсотка. Оновлену програму вже можна завантажити.