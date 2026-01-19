Artemis II на стартовій прямій – чи встигне NASA запустити місію в лютому

NASA готується до одного з найвідповідальніших запусків за останні десятиліття – місії Artemis 2 з астронавтами на борту. Зібрану ракету вже незабаром виведуть на стартовий майданчик, однак графік лишається вкрай напруженим, а будь-яка технічна дрібниця може зруйнувати плани агентства.

Які загрози стоять перед місією "Артеміда"?

Американське космічне агентство NASA переходить до ключового етапу підготовки місії Artemis 2. Надважку ракету Space Launch System мають вивезти з будівлі вертикального складання на Космічному центрі Кеннеді до стартового комплексу 39B. Шлях завдовжки близько 6,4 кілометра спеціальний транспортер долатиме до десяти годин, після чого розпочнеться серія перевірок уже безпосередньо на майданчику, повідомляє 24 Канал.

На старті інженери зосередяться на інтеграції систем і підготовці до так званої "вологої репетиції" – повної імітації заправки ракети та зворотного відліку. Її наразі планують на початок лютого. Саме цей тест вважають головним індикатором готовності місії до реального запуску. Якщо він мине без серйозних збоїв, NASA спробує запустити Artemis 2 у першому вікні, яке відкривається 6 лютого, пише Space.

Втім, у самому агентстві не приховують – сценарій, за якого все піде ідеально, малоймовірний. Під час підготовки Artemis 1 команда зіткнулася з витоками водню, проблемами із наземною інфраструктурою та неочікуваними технічними паузами. У підсумку запуск безпілотної місії затримався більш ніж на пів року.

Велике значення місії

Artemis 2 має історичне значення. Це буде перший політ астронавтів у напрямку Місяця з часів Apollo 17. Екіпаж із чотирьох осіб – Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і канадець Джеремі Гансен – не здійснюватиме посадку. Натомість корабель Orion пройде навколо Місяця за траєкторією вільного повернення і повернеться на Землю приблизно через десять днів. Політ дозволить перевірити системи життєзабезпечення та керування на рекордній відстані від Землі.

Цікаво, що паралельно NASA змушене координувати підготовку до ще однієї критично важливої місії – пілотованого запуску Crew-12 компанії SpaceX до International Space Station. Через дострокове повернення попереднього екіпажу на орбіті залишилися лише три астронавти, що підвищує тиск на графік запусків.

Якщо спіткає невдача

У NASA наголошують, що не мають наміру жертвувати безпекою заради дат у календарі. Керівники програми відкрито заявляють – рішення про старт ухвалять лише після завершення всіх перевірок.

Якщо лютий виявиться недосяжним, агентство розглядатиме наступні пускові вікна в березні або квітні.

Наразі вікна такі:

У березні можливості відкриваються 6, 7, 8, 9 та 11 числа.

У квітні – 1, 3, 4, 5 та 6 квітня.

Саме таке обережне планування, за словами представників NASA, і має забезпечити успіх першого за понад п’ятдесят років пілотованого польоту до Місяця.