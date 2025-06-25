Приватна місія Ax-4 Space до МКС успішно стартувала, а корабель отримав унікальне ім'я

У середу, 25 червня 2025 року, SpaceX запустила космічний корабель Crew Dragon у рамках приватної місії Axiom Space до Міжнародної космічної станції (МКС) після кількох тижнів затримок.

Ракета Falcon 9 стартувала о 2:31 за східним часом (09:31 за Києвом) зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді у Флориді, повідомляє 24 Канал. Crew Dragon відокремився від верхнього ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті приблизно через 10 хвилин після запуску. Перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на посадкову зону.

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Космічний корабель має зістикуватися з МКС о 7:00 за східним часом 26 червня (в Україні буде 14:00) і залишатиметься там приблизно два тижні. Ця місія, відома як Ax-4, стала четвертою приватною місією Axiom Space до МКС.

Момент запуску місії Ax-4 – дивіться відео:

Що відомо про Ax-4

Командує місією колишня астронавтка NASA Пеггі Вітсон, для якої це вже п’ятий політ у космос після трьох тривалих місій для NASA та місії Ax-2 для Axiom у 2023 році. Разом із нею на борту перебувають індійський астронавт Шубханшу Шукла, який виконує роль пілота, а також спеціалісти місії Славош Узнанський-Вісневський із Польщі та Тібор Капу з Угорщини.



Екіпаж Ax-4 / Фото SpaceX

Усі троє є другими представниками своїх країн, які побували на орбіті. Європейське космічне агентство (ESA) підтримує політ Узнанського-Вісневського, як це було зі шведським астронавтом Маркусом Вандтом під час Ax-3 минулого року.

Запуск відбувся після серії затримок, які відклали місію з весни. У лютому NASA та SpaceX вирішили замінити Crew Dragon Endurance, який спочатку призначався для Ax-4, на новий корабель, щоб Endurance міг бути використаний для місії Crew-10. Це рішення дозволило зберегти графік Crew-10 на березень, але відклало Ax-4.

Спочатку запуск планувався на кінець травня, потім перенесений на початок червня через роботи над Dragon. Після затримок через погодні умови SpaceX відклала запуск 11 червня через витік рідкого кисню в ракеті Falcon 9.

Які завдання екіпажу на МКС

Під час перебування на станції екіпаж Ax-4 проведе близько 60 наукових експериментів, що є рекордною кількістю для місій Axiom. Серед них спільні дослідження NASA та Індійської космічної агенції ISRO за участю Шубханшу Шукли та астронавтів NASA на станції.

Екіпаж також отримав особливу честь – назвати новий космічний корабель, оскільки це перший політ п’ятого та останнього Crew Dragon, побудованого SpaceX. Після відокремлення від верхнього ступеня Пеггі Вітсон оголосила ім’я корабля – Grace. За її словами, це ім’я "відображає елегантність руху в космосі на тлі Землі та нагадує, що космічні польоти – це не лише інженерний подвиг, а й акт доброї волі на благо всіх людей".