SpaceX скасувала восьмий тестовий політ Starship за 40 секунд до старту

Компанія SpaceX на останній хвилині скасувала восьмий тестовий запуск надважкої ракети Starship із прискорювачем Super Heavy, який мав відбутися у понеділок о 1:45 за київським часом з майданчика Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Запуск довелося перервати через виявлені під час передстартової підготовки аномалії в обох елементах системи – як у прискорювачі Super Heavy, так і в другому ступені Starship, повідомляє 24 Канал.

А тим часом SpaceX виявила причину вибуху Starship та обіцяє запобігти повторенню інциденту

Це змусило інженерів скасувати старт за 40 секунд до зльоту. У SpaceX заявили, що наступна спроба запуску може відбутися найближчим часом, але терміни перенесення наразі не визначені.

Потрібно щонайменше 24 години, але ми обов’язково повідомимо про це (дату запуску),

– сказав представник SpaceX під час трансляції.

Генеральний директор компанії Ілон Маск пояснив у X, що причиною скасування запуску стала велика кількість невизначеностей, а також занадто низький тиск у системі – на 20 бар менше від необхідного.

Було б краще розібрати систему, перевірити обидва ступені й спробувати знову через день або два,

– зазначив він.

Цей політ мав стати першим після невдалого запуску Starship Flight 7, який відбувся 16 січня. Тоді SpaceX втратила зв’язок із кораблем приблизно через вісім з половиною хвилин після старту.

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Після цього компанія внесла необхідні зміни в конструкцію ракети та операційні процеси, щоб запобігти повторенню ситуації. Зокрема, було додано вентиляційні системи та систему продування азотом, що має зменшити ймовірність займання у верхній частині ракети.