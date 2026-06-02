2 червня, 16:43
У застосунку Monobank масовий збій: що не працює у користувачів
У роботі застосунку Monobank стався збій. Він поширюється не лише на мобільний застосунок, а й на деякі інші сервіси банку.
Що відбувається з monobank?
Якщо ви спробуєте зайти в застосунок monobank, то можете помітити сервісне повідомлення у верхній частині екрану. Воно сповіщає про технічні складнощі. За заявою самої компанії, труднощі спостерігаються як у роботі мобільного додатка, так і в терміналах, помітив 24 Канал.
Причини збою невідомі, але компанія вже працює над вирішенням.
Таке повідомлення зустрічає користувачів у monobank / Скриншот 24 Каналу
- Зазначимо, що при цьому можна переглянути суми коштів на рахунках, подивитися виписку з усіма операціями за останній час, отримати дані карток та інше.
- Ми також перевірили й можемо підтвердити, що поповнення мобільного працює без збоїв.
- Крім того, працюють стабільно й переведення коштів між картками.
Тож у чому саме полягають конкретні збої, компанія не повідомляє.
Новина доповнюється…