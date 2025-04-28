Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про плани Apple до кінця 2026 року передати виробництво понад 60 мільйонів iPhone для експорту до США індійським заводам. Однак аналітики сумніваються в реалістичності таких планів і рекомендують залишити ланцюги постачання у Китаї.

Як повідомляє CNBC, відомий аналітик Крейг Моффетт заявив, що така ідея є нереалістичною, інформує 24 Канал.

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Він наголосив, що глобальна торгова війна має дві складові – вартість і продажі. Перенесення виробничих потужностей Apple до Індії, яке почали активно обговорювати, може допомогти знизити витрати, але не вирішить проблем із продажами, які можуть виявитися ще серйознішими.

Моффетт зазначив, що перенесення складання в Індію не усуне проблему тарифів, оскільки комплектуючі для iPhone як і раніше вироблятимуться в Китаї. Відтак, ланцюг постачань Apple залишиться прив'язаним до Китаю у найближчому майбутньому.

Наразі Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі, тоді як на Індію припадає лише близько 20% загальних поставок смартфонів Apple.

Нагадаємо, що у серпні минулого року з'явилися чутки про те, що рівень виходу придатної продукції на індійських заводах становить лише 50%.

Голова ради директорів компанії Hon Hai Precision (материнської компанії Foxconn) Лю Янвей тоді спростував цю інформацію, заявивши, що якби показник справді був таким низьким, він би давно припинив роботу в Індії.