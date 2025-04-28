Перенесення виробництва iPhone для США до Індії – погана ідея, кажуть аналітики
- Apple планує до кінця 2026 року передати виробництво понад 60 мільйонів iPhone для США індійським заводам, але аналітики сумніваються в реалістичності цих планів.
- Аналітик Крейг Моффетт заявив, що перенесення виробництва до Індії не вирішить проблем із продажами, оскільки комплектуючі все ще виробляються в Китаї, і Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі.
Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про плани Apple до кінця 2026 року передати виробництво понад 60 мільйонів iPhone для експорту до США індійським заводам. Однак аналітики сумніваються в реалістичності таких планів і рекомендують залишити ланцюги постачання у Китаї.
Як повідомляє CNBC, відомий аналітик Крейг Моффетт заявив, що така ідея є нереалістичною, інформує 24 Канал.
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Він наголосив, що глобальна торгова війна має дві складові – вартість і продажі. Перенесення виробничих потужностей Apple до Індії, яке почали активно обговорювати, може допомогти знизити витрати, але не вирішить проблем із продажами, які можуть виявитися ще серйознішими.
Моффетт зазначив, що перенесення складання в Індію не усуне проблему тарифів, оскільки комплектуючі для iPhone як і раніше вироблятимуться в Китаї. Відтак, ланцюг постачань Apple залишиться прив'язаним до Китаю у найближчому майбутньому.
Наразі Китай залишається найбільшим виробником iPhone у світі, тоді як на Індію припадає лише близько 20% загальних поставок смартфонів Apple.
Голова ради директорів компанії Hon Hai Precision (материнської компанії Foxconn) Лю Янвей тоді спростував цю інформацію, заявивши, що якби показник справді був таким низьким, він би давно припинив роботу в Індії.