На території заводу Tesla в Берліні знайшли 250-кілограмову бомбу часів Другої світової

На місці запланованого розширення Gigafactory Berlin компанії Tesla було знайдено 250-кілограмову бомбу часів Другої світової війни. Тепер її доведеться підірвати.

Що відомо

Компанія Tesla намагається розширити свою фабрику Gigafactory Berlin, але стикається з певною опозицією. На початку цього року місцеві жителі Грюнхайде, муніципалітету, де розташована Tesla Gigafactory Berlin, проголосували проти розширення заводу, яке потребує вирубування понад 100 гектарів лісу. Попри це місцеві чиновники видали дозвіл.

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Згодом активісти вдерлися на територію заводу й буквально окупували ліс, намагаючись зупинити розширення. Однак найгіршою стала атака на електромережу, в результаті якої Tesla була змушена тимчасово закрити завод.

Тепер перед компанією постала інша проблема: бомба. Повідомляється, що влада підтвердила, що знайшла 250-кілограмову бомбу "англійського виробництва" часів Другої світової війни на місці розширення заводу Tesla.



Червоними лініями позначена територія, що буде згодом забудована. Саме тут знайшли бомбу / Фото RBB

Бомбу не можна транспортувати, тож її планують підірвати на цих вихідних. Очікується, що це відбудеться на місці знахідки між 7:00 і 15:00 в суботу, як підтвердило в четвер Управління громадського порядку та Міністерство внутрішніх справ Бранденбургу.

Точна зона безпеки для вибуху поки що невідома. Зазвичай для подібних великих бомб встановлюється зона близько одного кілометра. За словами співробітника Управління громадського порядку, в день вибуху будуть перекриті дві державні дороги.

Тим часом Tesla буде змушена тимчасово зупинити виробництво. Протестувальники, які займають ліс і вже навіть побудували кілька будиночків на деревах, були повідомлені про це. Чиновники заявили, що немає потреби в їхній евакуації, тож активісти можуть самі вирішити, чи йти їм.

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Наразі тривають пошуки інших старих боєприпасів на місці розширення заводу, що є звичною частиною будівельного процесу для частин Європи, які зазнали сильних бомбардувань під час війни. Процес почався ще у середині червня й триватиме ще деякий час по всій території.

Tesla прагне розширити завод, щоб підтримати й наростити виробництво майбутніх автомобілів на заводі Gigafactory в Берліні, який наразі випускає лише Model Y.