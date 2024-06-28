Что известно

Компания Tesla пытается расширить свою фабрику Gigafactory Berlin, но сталкивается с определенной оппозицией. В начале этого года местные жители Грюнхайде, муниципалитета, где расположена Tesla Gigafactory Berlin, проголосовали против расширения завода, которое требует вырубки более 100 гектаров леса. Несмотря на это местные чиновники выдали разрешение.

Смотрите также "К черту Илона": вандалы осквернили десятки Cybertruck на стоянке

Впоследствии активисты ворвались на территорию завода и буквально оккупировали лес, пытаясь остановить расширение. Однако худшей стала атака на электросеть, в результате которой Tesla была вынуждена временно закрыть завод.

Теперь перед компанией встала другая проблема: бомба. Сообщается, что власти подтвердили, что нашли 250-килограммовую бомбу "английского производства" времен Второй мировой войны на месте расширения завода Tesla.



Красными линиями обозначена территория, что будет впоследствии застроена. Именно здесь нашли бомбу / Фото RBB

Бомбу нельзя транспортировать, поэтому ее планируют взорвать на этих выходных. Ожидается, что это произойдет на месте находки между 7:00 и 15:00 в субботу, как подтвердило в четверг Управление общественного порядка и Министерство внутренних дел Бранденбурга.

Точная зона безопасности для взрыва пока что неизвестна. Обычно для подобных крупных бомб устанавливается зона около одного километра. По словам сотрудника Управления общественного порядка, в день взрыва будут перекрыты две государственные дороги.

Тем временем Tesla будет вынуждена временно остановить производство. Протестующие, которые занимают лес и уже даже построили несколько домиков на деревьях, были уведомлены об этом. Чиновники заявили, что нет необходимости в их эвакуации, поэтому активисты могут сами решить, идти ли им.

Смотрите также Смотрите как Tesla на автопилоте врезается в машину полиции, даже не притормозив

Сейчас продолжаются поиски других старых боеприпасов на месте расширения завода, что является обычной частью строительного процесса для частей Европы, подвергшихся сильным бомбардировкам во время войны. Процесс начался еще в середине июня и будет продолжаться еще некоторое время по всей территории.

Tesla стремится расширить завод, чтобы поддержать и нарастить производство будущих автомобилей на заводе Gigafactory в Берлине, который сейчас выпускает только Model Y.