Збій в роботі monobank: користувачі не можуть потрапити в застосунок

У середу, 30 травня, в роботі банківського застосунку monobank трапився збій. Користувачі скаржаться на те, що не можуть скористатися функціями програми.

Так, не працює переказ коштів та інші послуги, повідомляє 24 Канал. При спробі потрапити в програму, користувачі бачать попередження про збій в її роботі. Ті ж кому вдалося пробитися в середину меню, не можуть скористатися послугами.

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Деякі користувачі можуть побачити стандартне повідомлення про несправності, яке інформує про те, що команда банку працює над вирішенням проблем. Крім того, можна натиснути на кнопку "Отримати повідомлення", щоб банк сповістив вас, коли функціональність застосунку буде відновлено.

Наразі невідомо наскільки серйозним є збій та як швидко його полагодять. На сторінці співзасновника monobank Олега Гороховського інформації про проблеми із сервісом немає.



Користувачі в X повідомили про збій в monobank / Скриншот 24 Каналу

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Нагадаємо, що після історичного поєдинку українського боксера Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі, monobank додав у застосунок новий скін для карток, присвячений перемозі українця.