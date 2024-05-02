Деталі

Жодних деталей Гороховський не повідомляє, але зазначає, що це вже не перший подібний випадок. "Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", – написав підприємець.

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Судячи з усього, атака не має успіху, оскільки застосунок зараз працює без видимих збоїв: програма швидко відкривається, вся інформація доступна, гроші переказуються, як зазвичай.

Нагадаємо, одна з останніх DDoS-атак відбулася в січні 2024 року. Тоді наприкінці дня сталися відразу кілька потужних спроб вивести сервери компанії з ладу. Однак робота додатка не припинялася ні на хвилину, а збоїв у роботі також не спостерігалося.

Хто стоїть за цими атаками, невідомо. Зазвичай суть таких кампаній полягає в тому, що зловмисники використовують чужі заражені вірусом комп'ютери, розташовані по всьому світу, щоб спрямувати одночасний трафік на сервери жертви. Величезна кількість запитів призводить до того, що сервери просто не справляються з навантаженням і виходять з ладу, зупиняючи діяльність компаній. Відстежити джерело атаки дуже важко.