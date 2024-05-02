Детали

Никаких деталей Гороховский не сообщает, но отмечает, что это уже не первый подобный случай. "Еще один мощный DDoS. Заядлые они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это трудно", – написал предприниматель.

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Судя по всему, атака не имеет успеха, поскольку приложение сейчас работает без видимых сбоев: программа быстро открывается, вся информация доступна, деньги переводятся, как обычно.

Напомним, одна из последних DDoS-атак произошла в январе 2024 года. Тогда в конце дня произошли сразу несколько мощных попыток вывести серверы компании из строя. Однако работа приложения не прекращалась ни на минуту, а сбоев в работе также не наблюдалось.

Кто стоит за этими атаками, неизвестно. Обычно суть таких кампаний заключается в том, что злоумышленники используют чужие зараженные вирусом компьютеры, расположенные по всему миру, чтобы направить одновременный трафик на серверы жертвы. Огромное количество запросов приводит к тому, что серверы просто не справляются с нагрузкой и выходят из строя, останавливая деятельность компаний. Отследить источник атаки очень трудно.