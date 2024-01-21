За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського ІТ-спеціалісти вже працюють, щоб відбити всі спроби атакувати сервер. Водночас він наголосив, що атаки на банк дійсно були потужні.
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На Monobank здійснили DDoS-атаки
Гороховський заявив, що, на його думку, сьогодні Monobank, імовірно, одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні.
DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос,
– написав він.
Водночас він висловив вдячність ІТ-команді банку, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури. Зрештою Гороховський сказав, що поки він писав повідомлення, на Monobank почалася нова хвиля атак, але, за його словами, команда вистоїть.
Раніше на Monobank уже здійснювали атаки
- Ввечері 19 січня користувачі Monobank почали повідомляти про проблеми з роботою додатка. Зокрема, там не працювала частина функцій.
- На це відреагував співзасновник банку Олег Гороховський. Він розповів, що на банк здійснили найпотужнішу DDoS-атаку.
- Попри це, він заспокоїв клієнтів банку, що ситуація перебуває під контролем. Уже через близько годину мобільний додаток Monobank відновив свою роботу, а Гороховський попросив усіх "розходитися".
- До цього збій у роботі Monobank ставався 9 січня. Тоді користувачі повідомляли про проблеми з роботою "банки".
- Крм того, клієнти писали, що не можуть здійснити платіжні операції. Тоді Гороховський визнав, що сервер трошки зламався, але запевняв, що все вже лагодять.
- Варто зазнчити, що наразі багато зборів відкрито саме через "банку", що стало проблемою для клієнтів банку через злам. Тоді здійснити донат користувачі не могли, водночас перекази з картки на картку було виконати можна.