За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського ІТ-спеціалісти вже працюють, щоб відбити всі спроби атакувати сервер. Водночас він наголосив, що атаки на банк дійсно були потужні.

Цікаво Яких збитків зазнав Monobank з початку повномасштабного вторгнення

На Monobank здійснили DDoS-атаки

Гороховський заявив, що, на його думку, сьогодні Monobank, імовірно, одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні.

DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос,

– написав він.

Водночас він висловив вдячність ІТ-команді банку, яка стоїть на варті нашої ІТ-інфраструктури. Зрештою Гороховський сказав, що поки він писав повідомлення, на Monobank почалася нова хвиля атак, але, за його словами, команда вистоїть.

Зверніть увагу! Варто зазначити, що під час DDoS-атаки додаток банку не припиняв своєї роботи.

Раніше на Monobank уже здійснювали атаки