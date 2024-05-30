Так, не работает перевод средств и другие услуги, сообщает 24 Канал. При попытке попасть в программу, пользователи видят предупреждение о сбое в ее работе. Те же кому удалось пробиться в середину меню, не могут воспользоваться услугами.

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Некоторые пользователи могут увидеть стандартное сообщение о неисправностях, которое информирует о том что команда банка работает над решением проблем. Кроме того, можно нажать на кнопку "Получить сообщение", чтобы банк известил вас, когда функциональность приложения будет восстановлена.

Пока неизвестно насколько серьезным является сбой и как быстро его починят. На странице соучредителя monobank Олега Гороховского информации о проблемах с сервисом нет.



Пользователи в X сообщили о сбое в monobank / Скриншот 24 Канала

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Напомним, что после исторического поединка украинского боксера Александра Усика с Тайсоном Фьюри, monobank добавил в приложение новый скин для карт, посвященный победе украинца.