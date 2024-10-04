Масові збої в телеграмі: в компанії назвали неочікувану причину проблем
Джерело:Пресслужба Telegram
Нещодавно у месенджері телеграм відбувся масштабний збій. В компанії заявили, що причиною цьому стали події на Близькому Сході.
Наразі всі збої у роботі месенджера усунено. Про це повідомила пресслужба Telegram.
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Яка причина збоїв в роботі телеграму
У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, телеграм зазнав безпрецедентних навантажень,
– йдеться в повідомленні.
Відтак, впродовж декількох останніх днів деякі користувачі могли стикатися з тимчасовими збоями в з'єднанні та проблемами з доступом до медіа.
"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – резюмували у пресслужбі месенджера.
Нагадаємо, що 3 жовтня в телеграмі відбувся масштабний збій, який торкнувся мільйонів користувачі. Зокрема, вони скаржилися на повільну відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів та мали проблеми з оновленням сторінок.