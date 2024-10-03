Що відбувається

Не минуло й доби, відколи Telegram пережив останній збій, як месенджер зіткнувся з новими проблемами. Як і вчора, користувачі скаржаться на дуже повільну відправку повідомлень, пише 24 Канал.

Раніше У роботі Telegram фіксують збій, користувачі скаржаться на проблеми

Так само повільно завантажуються й медіафайли, чати, не відразу оновлюються сторінки.

Причини збоїв невідомі, адже їх ніхто не коментує. Але така регулярність може свідчити про те, що компанія проводить якусь роботу всередині додатка, щоб внести зміни в те, які він функціонує, після останніх подій довкола затримання Павла Дурова.