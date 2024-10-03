Что происходит

Не прошло и суток, с тех пор, как Telegram пережил последний сбой, как мессенджер столкнулся с новыми проблемами. Как и вчера, пользователи жалуются на очень медленную отправку сообщений, пишет 24 Канал.

Ранее В работе Telegram фиксируют сбой, пользователи жалуются на проблемы

Так же медленно загружаются и медиафайлы, чаты, не сразу обновляются страницы.

Причины сбоев неизвестны, ведь их никто не комментирует. Но такая регулярность может свидетельствовать о том, что компания проводит какую-то работу внутри приложения, чтобы внести изменения в то, как он функционирует, после последних событий вокруг задержания Павла Дурова.