Наразі всі збої у роботі месенджера усунено. Про це повідомила пресслужба Телеграму.

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Яка причина збоїв в роботі Телеграму

У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Телеграм зазнав безпрецедентних навантажень,

– йдеться в повідомленні.

Відтак, вродовж декількох останніх днів деякі користувачі могли стикатися з тимчасовими збоями в з'єднанні та проблемами з доступом до медіа.

"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – резюмували у пресслужбі месенджера.

Нагадаємо, що 3 жовтня в Телеграм відбувся масштабний збій, який торкнувся мільйонів користувачі. Зокрема, вони скаржилися на повільну відправку повідомлень, повільне завантаження медіафайлів та мали проблеми з оновленням сторінок.