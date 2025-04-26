Відома причина масштабного збою в роботі "Нової пошти" та Дії

У суботу, 26 квітня, українці скаржилися на збій в роботі терміналів, банків та електронних сервісів, зокрема "Нової пошти" та Дії. Причиною стали технічні проблеми у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

Причину масового збою пояснив директор з маркетингу компанії De Novo Дмитро Бахмацький для "Економічної правди", повідомляє 24 Канал.

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Яка причина масштабного збою 26 квітня

Бахмацький пояснив, що основна причина збою – це відключення світла у дата-центрі. Проблема виникла під час заміни джерел безперебійного живлення.

Проблема виникла не через кібератаку. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення. Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури,

– повідомив директор з маркетингу.

Збій стався у суботу о 8:00. Зараз робота дата-центру стабілізується. Живлення відновлено та технічні спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів.

Зранку 26 квітня українці почали масово скаржитися на збій в роботі терміналів. Не можна було розрахуватися карткою в магазинах або в метро, також не працювали Google та Apple Pay.

Спостерігалися проблеми з поповненням карти та безготівкою оплатою в таксі, а також був збій у додатках Дія та "Нова пошта".