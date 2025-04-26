Причину массового сбоя объяснил директор по маркетингу компании De Novo Дмитрий Бахмацкий для "Экономической правды", сообщает 24 Канал.

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Какова причина масштабного сбоя 26 апреля

Бахмацкий объяснил, что основная причина сбоя – это отключение света в дата-центре. Проблема возникла во время замены источников бесперебойного питания.

Проблема возникла не из-за кибератаки. Возникла нештатная ситуация - один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания. Как следствие, исчез доступ к облачной инфраструктуре,

– сообщил директор по маркетингу.

Сбой произошел в субботу в 8:00. Сейчас работа дата-центра стабилизируется. Питание восстановлено и технические специалисты компании работают над восстановлением сервисов.

Утром 26 апреля украинцы начали массово жаловаться на сбой в работе терминалов. Нельзя было рассчитаться карточкой в магазинах или в метро, также не работали Google и Apple Pay.

Наблюдались проблемы с пополнением карты и безналичной оплатой в такси, а также был сбой в приложениях Дия и "Новая почта".