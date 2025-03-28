У роботі соцмережі X стався збій: сайт та застосунок доступні, але стрічка не оновлюється
- 28 березня у соцмережі X стався збій: сайт та застосунок були доступні, але стрічка не оновлювалася, і функція публікації була недоступною.
- Станом на 21:17 за київським часом роботу соцмережі було відновлено, але причини збоїв залишаються невідомими.
У соцмережі Х ввечері 28 березня стався збій у роботі. Сам сайт та застосунок доступні, але стрічка з постами не оновлюється.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Downdetector.
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Що відомо про збій роботи у соцмережі Х
Як пишуть користувачі, в роботі соцмережі X стався збій. Наразі сайт та застосунок доступні, проте стрічка не оновлюється. Також недоступна функція публікації.
За даними з сайту Downdetector, станом на 20:55 було понад 50,4 тисячі скарг на роботу соцмережі Х, якою володіє Ілон Маск. До цього за день збоїв у роботі Х не було.
Збій у роботі соцмережі Х 28 березня / Скриншот 24 Каналу
Зрештою, станом на 21:17 за київським часом, комп'ютерна версія соцмережі Х та застосунок стали працювати. Користувачі знову можуть публікувати пости та оновлювати свою стрічку.
Водночас що саме стало причиною збоїв, та чи будуть проблеми у користувачів надалі, представники Х поки що не повідомляли.
До слова, американський бізнесмен Ілон Маск повідомляв, що 10 березня на його соцмережу Х здійснили масштабну хакерську атаку. Збої в роботі відчули десятки тисяч користувачів по всьому світу.
Мільярдер звинуватив у цій кібератаці Україну. Але згодом стало відомо, що відповідальність за порушення роботи соцмережі взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання Dark Storm Team.