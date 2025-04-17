Вчені виявили потенційні ознаки життя на далекій екзопланеті K2-18b

Дослідники з Кембриджського університету виявили нові, хоча й попередні, свідчення можливого існування життя на далекій планеті K2-18b, яка обертається навколо іншої зірки.

Ознаки молекул, що на Землі утворюються винятково живими організмами, були виявлені в атмосфері планети за допомогою космічного телескопа James Webb (JWST) NASA, інформує 24 Канал.

Дивіться також Фізики знайшли можливе джерело найпотужніших частинок у Всесвіті

Це вже другий випадок виявлення потенційно біологічних сполук на K2-18b, однак цього разу дані є більш переконливими. Попри це, науковці наголошують, що потрібні додаткові дослідження для підтвердження результатів.

Планета K2-18b, яка розташована на відстані понад 700 трильйонів миль від Землі, удвічі з половиною більша за нашу планету. Телескоп JWST настільки чутливий, що здатен аналізувати хімічний склад атмосфери планети, фіксуючи світло, що проходить крізь неї від її зорі – малої червоної зірки.

Команда під керівництвом професора Нікку Мадхусудхана виявила хімічні сигнатури принаймні однієї з двох молекул, пов’язаних з живими організмами: диметилсульфіду (DMS) та диметилдисульфіду (DMDS).

На Землі ці гази виробляються морським фітопланктоном та бактеріями. Дослідники були вражені високою концентрацією газу, зафіксованою під час одного вікна спостереження – вона перевищує земну у тисячі разів.

Втім, наукова спільнота поки не вважає це відкриттям. Для підтвердження результатів потрібна точність на рівні "п’яти сигм" (99,99999%), тоді як наразі отримано лише три сигми (99,7%). Для порівняння, перше дослідження, проведене 18 місяців тому, мало лише одну сигму (68%).

То життя на іншій планеті знайдено?

Навіть якщо пізніші вимірювання досягнуть п’яти сигм, це не стане остаточним доказом існування життя. Подібні молекули можуть мати й геологічне походження, незнайоме нам на інших планетах. Саме тому команда Кембриджу працює з іншими лабораторіями, щоб перевірити, чи можливо утворення DMS і DMDS неорганічним шляхом.

Додаткову невизначеність вносить і дискусія щодо складу планети. Деякі вчені припускають, що відсутність аміаку в атмосфері свідчить про наявність величезного океану з рідини, в якому аміак міг бути поглинутий.

Водночас існує гіпотеза про океан розплавлених гірських порід, що виключає існування життя. Інші дослідження, зокрема NASA, припускають, що K2-18b може бути мінігазовим гігантом без твердої поверхні.

Попри наукову суперечку, професор Мадхусудхан вважає, що його команда на правильному шляху. За його словами, нинішній момент може стати історичним поворотом у пошуках відповіді на фундаментальне питання: чи ми самі у Всесвіті?