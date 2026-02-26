Автономний інтернет: як заживити роутер від павербанка за лічені хвилини

Стабільний доступ до глобальної мережі під час вимкнень електрики став життєво необхідним. Більшість сучасних провайдерів намагаються забезпечити автономність своїх вузлів, проте кінцевому користувачу все одно потрібно самостійно подбати про живлення власного обладнання. Можливість підтримувати Wi-Fi активним за допомогою звичайного павербанка здається порятунком, але цей процес має свої секрети.

Як підібрати обладнання й налаштувати автономне живлення для інтернету?

Першим і найважливішим кроком є перевірка можливостей вашого інтернет-провайдера. Жодні маніпуляції з роутером не допоможуть, якщо на обладнанні оператора у вашому будинку чи під'їзді немає резервного живлення. Зазвичай це забезпечується за допомогою генераторів або акумуляторів на боці компанії, пише 24 Канал.

Фахівці радять заздалегідь зателефонувати до служби підтримки провайдера й уточнити, чи буде працювати сигнал під час відключень. Якщо оператор використовує технології, де сигнал передається без проміжного живлення або з потужними безперебійниками, можна переходити до підготовки власного роутера. При цьому метод підключення через зовнішню батарею є універсальним для мідних та оптичних мереж і не впливає на швидкість передачі даних.

Перевірте роутер

Наступний етап – вивчення технічних характеристик вашого пристрою. Подивіться на наклейку на задній панелі або блоці живлення роутера. Там вказана необхідна напруга, яка найчастіше становить 9 вольтів або 12 вольтів.

Також варто звернути увагу на силу струму, оскільки потужність пристрою обчислюється як добуток напруги у вольтах на силу струму в амперах. Звичайні павербанки найчастіше видають напругу 5 вольтів, тому простого кабелю з двома USB-роз'ємами буде недостатньо.

Купіть перетворювач

Для найпростішого способу підключення вам знадобиться спеціальний кабель-перетворювач з USB на DC розміром 5,5 міліметра. Цей дріт має вбудовану мікросхему, яка підвищує напругу з 5 вольтів від павербанка до необхідних 9 вольтів або 12 вольтів. Важливо купувати кабель саме під вольтаж вашого роутера або з перемикачем.



Так виглядає перетворювач USB 5В/DC 9B(12B) / Фото "Укртелеком"

Якщо ваше підключення передбачає використання двох пристроїв одночасно (наприклад, оптичного термінала ONU та роутера), вам знадобляться два кабелі. У такому разі краще використовувати павербанк із двома USB-портами або дві окремі батареї. Сумарна потужність акумулятора повинна відповідати потребам обох пристроїв.

Як відбувається підключення

Коли зникає електроенергія, вам достатньо вийняти дріт з роутера й замінити його на аналогічний штекер від перетворювача. Інший кінець перетворювача вставте в USB-вхід павербанка. Зачекайте, поки пристрій запуститься.