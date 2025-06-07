Учені спростували теорію, що наша галактика колись обов'язково зіткнеться з Андромедою

Попри довготривалі прогнози про неминуче зіткнення Чумацького Шляху з галактикою Андромеди, нове дослідження свідчить: такий сценарій зовсім не гарантований. Шанси на це наразі оцінюються як 50 на 50.

Ймовірність зіткнення виявилася перебільшеною

Протягом десятиліть астрономи припускали, що наша галактика та її найближча сусідка Андромеда невідворотно зіткнуться приблизно через 5 мільярдів років. Відстань між ними нині становить 2,5 мільйона світлових років, а швидкість зближення – 110 кілометрів на секунду. З огляду на це вважалося, що обидві галактики закрутяться в спіральному танці й зрештою утворять нову спільну галактику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Astronomy.

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Проте згідно з новим дослідженням, опублікованим 2 червня, така доля зовсім не є неминучою. Автори дослідження з Даремського університету дійшли висновку, що ймовірність зіткнення Чумацького Шляху з Андромедою протягом наступних 10 мільярдів років становить лише 50%.

Тепер є шанс, що ми можемо повністю уникнути цієї долі,

– каже професорка космології в Університеті Дарема у Великій Британії Аліс Дісон.

Гравітаційні впливи змінюють прогноз

Американський астроном Весто Сліфер ще у 1912 році вперше виявив, що Андромеда рухається у напрямку до нас, про що свідчило синє зсування її світла в спектрі. Цей рух став основою прогнозів про неминуче зіткнення. Але нова модель врахувала складніші гравітаційні взаємодії всередині місцевої групи галактик, до якої входять Чумацький Шлях, Андромеда, галактика Тріангуляція (M33) і Велика Магелланова Хмара.

Саме ці менші галактики, як з’ясувалося, мають значний вплив на траєкторії більших гравітаційних тіл. У розрахунках, проведених на основі даних космічних телескопів Gaia і Hubble, були змодельовані сотні можливих сценаріїв розвитку ситуації. У результаті з’ясувалося, що траєкторія Андромеди може змінитися настільки, що зіткнення з нашою галактикою може взагалі не відбутися.

Ми виявили, що невизначеності в поточних положеннях, рухах і масах усіх галактик залишають простір для разюче різних результатів, –

йдеться в дослідженні.

Потреба в точніших даних

Попри ці нові висновки, вчені не вважають свою роботу остаточною відповіддю на питання про майбутнє Чумацького Шляху. Вони очікують на нові, точніші дані з оновлених приладів телескопа Gaia, які дозволять краще обчислити маси, швидкості та положення галактик у просторі.

Вчені кажуть, що ми все ще на початку розуміння того, як саме еволюціонують галактики у масштабах мільярдів років. За словами професора Карлоса Френка, космічні злиття часто супроводжуються ефектними подіями – викидами газу, активізацією чорних дір, потужним випромінюванням. Довгий час вважалося, що подібне очікує й на нашу галактику. Проте тепер ми знаємо, що така катастрофа – не єдиний можливий варіант розвитку подій.