Вероятность столкновения оказалась преувеличенной

В течение десятилетий астрономы предполагали, что наша галактика и ее ближайшая соседка Андромеда неотвратимо столкнутся примерно через 5 миллиардов лет. Расстояние между ними сейчас составляет 2,5 миллиона световых лет, а скорость сближения – 110 километров в секунду. Учитывая это считалось, что обе галактики закрутятся в спиральном танце и в конце концов образуют новую совместную галактику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Astronomy.

Смотрите также Модернизированный телескоп снял солнечную корону в невероятных деталях

Однако согласно новому исследованию, опубликованным 2 июня, такая судьба вовсе не является неизбежной. Авторы исследования из Даремского университета пришли к выводу, что вероятность столкновения Млечного Пути с Андромедой в течение следующих 10 миллиардов лет составляет лишь 50%.

Теперь есть шанс, что мы можем полностью избежать этой судьбы,

– говорит профессор космологии в Университете Дарема в Великобритании Алис Дисон.

Гравитационные воздействия меняют прогноз

Американский астроном Весто Слифер еще в 1912 году впервые обнаружил, что Андромеда движется по направлению к нам, о чем свидетельствовало синее смещение ее света в спектре. Это движение стало основой прогнозов о неизбежном столкновении. Но новая модель учла более сложные гравитационные взаимодействия внутри местной группы галактик, в которую входят Млечный Путь, Андромеда, галактика Триангуляция (M33) и Большое Магелланово Облако.

Именно эти меньшие галактики, как выяснилось, оказывают значительное влияние на траектории более крупных гравитационных тел. В расчетах, проведенных на основе данных космических телескопов Gaia и Hubble, были смоделированы сотни возможных сценариев развития ситуации. В результате выяснилось, что траектория Андромеды может измениться настолько, что столкновение с нашей галактикой может вообще не произойти.

Мы обнаружили, что неопределенности в текущих положениях, движениях и массах всех галактик оставляют пространство для поразительно разных результатов, –

говорится в исследовании.

Потребность в более точных данных

Несмотря на эти новые выводы, ученые не считают свою работу окончательным ответом на вопрос о будущем Млечного Пути. Они ожидают новые, более точные данные с обновленных приборов телескопа Gaia, которые позволят лучше вычислить массы, скорости и положение галактик в пространстве.

Ученые говорят, что мы все еще в начале понимания того, как именно эволюционируют галактики в масштабах миллиардов лет. По словам профессора Карлоса Фрэнка, космические слияния часто сопровождаются эффектными событиями – выбросами газа, активизацией черных дыр, мощным излучением. Долгое время считалось, что подобное ожидает и нашу галактику. Однако теперь мы знаем, что такая катастрофа – не единственный возможный вариант развития событий.