Ймовірність зіткнення виявилася перебільшеною

Протягом десятиліть астрономи припускали, що наша галактика та її найближча сусідка Андромеда невідворотно зіткнуться приблизно через 5 мільярдів років. Відстань між ними нині становить 2,5 мільйона світлових років, а швидкість зближення – 110 кілометрів на секунду. З огляду на це вважалося, що обидві галактики закрутяться в спіральному танці й зрештою утворять нову спільну галактику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Astronomy.

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Проте згідно з новим дослідженням, опублікованим 2 червня, така доля зовсім не є неминучою. Автори дослідження з Даремського університету дійшли висновку, що ймовірність зіткнення Чумацького Шляху з Андромедою протягом наступних 10 мільярдів років становить лише 50%.

Тепер є шанс, що ми можемо повністю уникнути цієї долі,

– каже професорка космології в Університеті Дарема у Великій Британії Аліс Дісон.

Гравітаційні впливи змінюють прогноз

Американський астроном Весто Сліфер ще у 1912 році вперше виявив, що Андромеда рухається у напрямку до нас, про що свідчило синє зсування її світла в спектрі. Цей рух став основою прогнозів про неминуче зіткнення. Але нова модель врахувала складніші гравітаційні взаємодії всередині місцевої групи галактик, до якої входять Чумацький Шлях, Андромеда, галактика Тріангуляція (M33) і Велика Магелланова Хмара.

Саме ці менші галактики, як з’ясувалося, мають значний вплив на траєкторії більших гравітаційних тіл. У розрахунках, проведених на основі даних космічних телескопів Gaia і Hubble, були змодельовані сотні можливих сценаріїв розвитку ситуації. У результаті з’ясувалося, що траєкторія Андромеди може змінитися настільки, що зіткнення з нашою галактикою може взагалі не відбутися.

Ми виявили, що невизначеності в поточних положеннях, рухах і масах усіх галактик залишають простір для разюче різних результатів, –

йдеться в дослідженні.

Потреба в точніших даних

Попри ці нові висновки, вчені не вважають свою роботу остаточною відповіддю на питання про майбутнє Чумацького Шляху. Вони очікують на нові, точніші дані з оновлених приладів телескопа Gaia, які дозволять краще обчислити маси, швидкості та положення галактик у просторі.

Вчені кажуть, що ми все ще на початку розуміння того, як саме еволюціонують галактики у масштабах мільярдів років. За словами професора Карлоса Френка, космічні злиття часто супроводжуються ефектними подіями – викидами газу, активізацією чорних дір, потужним випромінюванням. Довгий час вважалося, що подібне очікує й на нашу галактику. Проте тепер ми знаємо, що така катастрофа – не єдиний можливий варіант розвитку подій.