Археологи з Данії виявили 50 поховань епохи вікінгів, серед яких загадкове "поховання у візку"

Науковці зробили надзвичайне відкриття – 50 поховань епохи вікінгів, серед яких рідкісна знахідка жінки, похованої у візку. Відкриття було зроблено поблизу села Осум на острові Фюн під час розкопок перед прокладанням електричних кабелів.

Ця знахідка вважається винятковою завдяки добре збереженим скелетам, що є рідкістю з епохи вікінгів (793-1066 рр. н.е.)., повідомляє Live Science.

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Команда Музею Оденсе на чолі з археологом Міхаелем Борре Лундо заявила, що ця знахідка, це рідкісна можливість провести глибокий науковий аналіз.

Знахідка такої кількості добре збережених скелетів епохи вікінгів є незвичайною, особливо з огляду на кислі скандинавські ґрунти,

– сказав Лундо.

Знахідки дають уявлення про здоров'я, дієту та походження похованих і навіть можуть виявити родинні зв'язки, що ніколи раніше не вивчалося в подібних могилах вікінгів.



Ареал знахідок / Фото Museum Odense

Могили вікінгів, датовані 900-ми роками

Могили, які, як вважають, датуються 900-ми роками, ймовірно, походять з часів правління данського короля Горма "Старого" та королеви Тири, які правили з Єллінга в Ютландії. Вважається, що Фюнен, де розташоване місце поховання, був частиною королівства Горма. Наявність цих могил підкреслює важливість регіону за часів вікінгів.

Син Горма і Тири, Гаральд Блюту, став наступником Горма та стверджував, що навернув Данію до християнства. Однак королівство вікінгів, яким вони правили, все ще поклонялося скандинавським богам, таким як Тор та Одін.

Поховання вказують на багатство і владу

Кілька поховань виявили заможних людей, на що вказують поховальні речі, знайдені поряд з ними. Особливо примітною знахідкою стала могила жінки, похованої у візку вікінгів, який, на думку археологів, ймовірно, був тим самим возом, в якому вона подорожувала за життя.

Жінка була прикрашена намистом зі скляних намистин, залізним ключем, ножем зі срібною ручкою та невеликим уламком скла, який, можливо, використовувався як амулет. У її могилі також знаходилася оздоблена дерев'яна скриня, але її вміст наразі не розголошувався.

В іншій могилі знайшли трилопатеву бронзову пряжку, червону скляну намистину, залізний ніж і шматок гірського кришталю, ймовірно, імпортованого з Норвегії, що додатково свідчить про міжнародні торгівельні зв'язки вікінгів.



Бронзова пряжка / Фото Museum Odense

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Знахідки в Осумі дають змогу науковцям зазирнути у повсякденне життя, торгівлю та поховальні практики вікінгів. Це збагачує історичний наратив про епоху вікінгів та дозволяє зрозуміти, яким був побут та звичаї давніх людей.