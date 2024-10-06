Эта находка считается исключительной благодаря хорошо сохранившимся скелетам, что является редкостью из эпохи викингов (793-1066 гг. н.э.)., сообщает Live Science.

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Команда Музея Оденсе во главе с археологом Михаэлем Борре Лундо заявила, что эта находка, это редкая возможность провести глубокий научный анализ.

Находка такого количества хорошо сохранившихся скелетов эпохи викингов является необычной, особенно учитывая кислые скандинавские почвы,

– сказал Лундо.

Находки дают представление о здоровье, диету и происхождение похороненных и даже могут выявить родственные связи, что никогда ранее не изучалось в подобных могилах викингов.



Ареал находок / Фото Museum Odense

Могилы викингов, датированы 900-ми годами

Могилы, которые, как считают, датируются 900-ми годами, вероятно, происходят со времен правления датского короля Горма "Старого" и королевы Тиры, которые правили из Еллинга в Ютландии. Считается, что Фюнен, где расположено место захоронения, был частью королевства Горма. Наличие этих могил подчеркивает важность региона во времена викингов.

Сын Горма и Тиры, Харальд Блюту, стал преемником Горма и утверждал, что обратил Данию в христианство. Однако королевство викингов, которым они правили, все еще поклонялось скандинавским богам, таким как Тор и Один.

Захоронения указывают на богатство и власть

Несколько захоронений обнаружили состоятельных людей, на что указывают погребальные вещи, найденные рядом с ними. Особенно примечательной находкой стала могила женщины, похороненной в повозке викингов, которая, по мнению археологов, вероятно, была той самой повозкой, в которой она путешествовала при жизни.

Женщина была украшена ожерельем из стеклянных бусин, железным ключом, ножом с серебряной ручкой и небольшим осколком стекла, который, возможно, использовался как амулет. В ее могиле также находился украшенный деревянный сундук, но его содержимое пока не разглашалось.

В другой могиле нашли трехлопастную бронзовую пряжку, красную стеклянную бусину, железный нож и кусок горного хрусталя, вероятно, импортированного из Норвегии, что дополнительно свидетельствует о международных торговых связях викингов.



Бронзовая пряжка / Фото Museum Odense

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Находки в Осуме позволяют ученым заглянуть в повседневную жизнь, торговлю и погребальные практики викингов. Это обогащает исторический нарратив об эпохе викингов и позволяет понять, каким был быт и обычаи древних людей.