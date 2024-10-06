Ця знахідка вважається винятковою завдяки добре збереженим скелетам, що є рідкістю з епохи вікінгів (793-1066 рр. н.е.)., повідомляє Live Science.

Вам буде цікаво Письменник заховав золотий скарб у 1993 році, лишивши підказку для пошуків․ Нарешті його знайшли

Команда Музею Оденсе на чолі з археологом Міхаелем Борре Лундо заявила, що ця знахідка, це рідкісна можливість провести глибокий науковий аналіз.

Знахідка такої кількості добре збережених скелетів епохи вікінгів є незвичайною, особливо з огляду на кислі скандинавські ґрунти,

– сказав Лундо.

Знахідки дають уявлення про здоров'я, дієту і походження похованих і навіть можуть виявити родинні зв'язки, що ніколи раніше не вивчалося в подібних могилах вікінгів.



Ареал знахідок / Фото Museum Odense

Могили вікінгів, датовані 900-ми роками

Могили, які, як вважають, датуються 900-ми роками, ймовірно, походять з часів правління данського короля Горма "Старого" і королеви Тири, які правили з Єллінга в Ютландії. Вважається, що Фюнен, де розташоване місце поховання, був частиною королівства Горма. Наявність цих могил підкреслює важливість регіону за часів вікінгів.

Син Горма і Тири, Гаральд Блюту, став наступником Горма і стверджував, що навернув Данію до християнства. Однак королівство вікінгів, яким вони правили, все ще поклонялося скандинавським богам, таким як Тор та Одін.

Поховання вказують на багатство і владу

Кілька поховань виявили заможних людей, на що вказують поховальні речі, знайдені поряд з ними. Особливо примітною знахідкою стала могила жінки, похованої у візку вікінгів, який, на думку археологів, ймовірно, був тим самим возом, в якому вона подорожувала за життя.

Жінка була прикрашена намистом зі скляних намистин, залізним ключем, ножем зі срібною ручкою і невеликим уламком скла, який, можливо, використовувався як амулет. У її могилі також знаходилася оздоблена дерев'яна скриня, але її вміст наразі не розголошувався.

В іншій могилі знайшли трилопатеву бронзову пряжку, червону скляну намистину, залізний ніж і шматок гірського кришталю, ймовірно, імпортованого з Норвегії, що додатково свідчить про міжнародні торгівельні зв'язки вікінгів.



Бронзова пряжка / Фото Museum Odense

Дивіться також Російські війська руйнують і грабують стародавні кургани на окупованій території України

Знахідки в Осумі дають змогу науковцям зазирнути у повсякденне життя, торгівлю та поховальні практики вікінгів. Це збагачує історичний наратив про епоху вікінгів та дозволяє зрозуміти, яким був побут та звичаї давніх людей.