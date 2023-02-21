Вікінги жили у Північній Америці щонайменше до 1021 року, задовго до Колумба

Для того, що датувати історичну пам'ятку в Ньюфаундленді, вчені використали дані про кільця дерев. Це дозволило назвати точний рік перебування вікінгів на цій території.

Підрахунок кілець на деревах показав, що дерев'яні предмети, раніше знайдені на археологічних розкопках на північному півострові Ньюфаундленд, були зроблені з дерев, зрубаних у 1021 році. Це найдавніша точна дата перебування європейців в Америці і єдина з часів, що передували подорожам Христофора Колумба в 1492 році. Дослідження опублікували геологи Марго Куйтемс і Майкл Ді з колегами в журналі Nature.

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Що відомо

Дослідники припускають, що вікінги побудували й жили на цьому місці, яке називається L'Anse aux Meadows, приблизно 1 000 років тому. Але попередні спроби більш точно датувати поселення, яке включало три житла та інші споруди з дерева і дерну, були непереконливими.

Нове дослідження зосередилося на чотирьох дерев'яних предметах , знайдених у L'Anse aux Meadows, які вперше були розкопані в 1960-х роках.

, знайдених у L'Anse aux Meadows, які вперше були розкопані в 1960-х роках. Невідомо, як ці предмети використовувалися, але кожен з них був вирізаний металевими інструментами.

На трьох знахідках ідентифікували річне кільце росту дерева, яке демонструвало характерний сплеск рівня радіовуглецю .

. Дослідження інших вчених, які розглядали сплески космічних променів від сонячної активності, датує це конкретне підвищення рівня радіоактивного вуглецю в атмосфері планети 993 роком.

Підрахунок кілець росту до краю кожного дерев'яного предмета, починаючи з 993 року, дав той самий вік – 1021 рік.

Існує ще одне ймовірне поселення вікінгів на Ньюфаундленді того ж віку, але докази поки що розглядаються , тому неможливо сказати точно.

Попри свою точність, ця дата залишає без відповіді питання, коли вікінги вперше ступили на американський континент.