Зоряне небо під загрозою: один проєкт SpaceX може назавжди зіпсувати астрономічні спостереження

Ідея розгорнути понад мільйон супутників на орбіті Землі викликала хвилю критики серед науковців і екологів. У центрі дискусії – проєкт Starlink від SpaceX, який може кардинально змінити вигляд нічного неба та вплинути на науку й культуру.

Про це інформує Daily Galaxy з посиланням на представника Royal Astronomical Society.

Чи зникне нічне небо через супутники SpaceX?

Компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, планує масштабне розширення своєї супутникової мережі Starlink. Йдеться про розгортання понад мільйона апаратів на низькій навколоземній орбіті – безпрецедентний крок для всієї космічної індустрії.

Головна мета ініціативи – забезпечити швидкісний інтернет навіть у найвіддаленіших куточках планети. Це може стати проривом для регіонів без стабільного зв'язку та допомогти подолати цифрову нерівність. Водночас масштаби проєкту викликають дедалі більше запитань.

Астрономи попереджають: така кількість супутників створить постійне світлове забруднення. Відбиття сонячного світла від їхніх поверхонь може сформувати своєрідну "пелену" над Землею, яка суттєво ускладнить спостереження за космосом. У результаті телескопи втратять можливість фіксувати слабкі сигнали від далеких галактик і зірок.

Кількість супутників Starlink на орбіті стрімко зростає / Фото Wikipedia

Представник Royal Astronomical Society Роберт Мессі наголошує, що подібні плани можуть мати руйнівні наслідки для науки. За його словами, це не лише удар по астрономії, а й обмеження права людей бачити чисте нічне небо.

Проблема виходить за межі науки. Нічне небо – частина культурної спадщини людства. Протягом тисячоліть зорі слугували орієнтиром, джерелом натхнення та невід'ємною частиною світогляду різних цивілізацій. Втрата цієї "природної панорами" може змінити спосіб, у який люди сприймають світ навколо.

Окрім цього, під загрозою опиняються ключові наукові дослідження – від вивчення клімату до пошуку позаземного життя. Постійні перешкоди у вигляді рухомих світлих об'єктів можуть відкинути розвиток астрономії на роки або навіть десятиліття.

Супутникик Starlink впливають на можливіості спостереження за зоряним небом / Фото Lawler

У зв'язку з цим експерти закликають регуляторів, зокрема Федеральну комісію зі зв'язку США Federal Communications Commission, уважно оцінити наслідки та не допустити реалізації проєкту без чітких обмежень.

Що з цим можна зробити?

Серед можливих рішень – зменшення яскравості супутників, зміна їхніх орбіт або ж запровадження жорсткіших міжнародних правил для космічних запусків. Втім, поки що незрозуміло, чи цього буде достатньо, щоб зберегти нічне небо у звичному вигляді.

Очевидно одне: рішення, які ухвалюються сьогодні, визначать, чи зможуть майбутні покоління бачити зорі так, як бачимо їх ми.