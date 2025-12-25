Стародавній дар богам: рідкісні золоті скарби віком 2300 років знайшли у швейцарському болоті

У швейцарському болоті Беренфельс волонтери-археологи виявили дві надзвичайно рідкісні золоті монети, викарбувані близько 2300 років тому. Ці артефакти належать до найменшої групи найдавніших кельтських грошей, знайдених у країні.

Вчені припускають, що золото не використовували для щоденної торгівлі, а залишили як ритуальну пожертву давнім богам у священному місці серед води, розповідає 24 Канал з посиланням на Live Science.

Чому ці золоті знахідки вважають особливими?

Під час планового дослідження місцевості поблизу муніципалітету Арісдорф археологи-волонтери Вольфганг Нідербергер та Даніель Мона натрапили на два золоті статери.

Важча монета важить 7,8 грама, а менша – 1,86 грама. Їх викарбували в середині III століття до нашої ери, взявши за зразок монети Філіпа II Македонського, батька Александра Великого.

На лицьовій стороні обох монет зображено профіль грецького бога Аполлона, а на звороті — колісницю з двома кіньми. Проте кельтські майстри додали власний елемент – символ трискель у вигляді потрійної спіралі під фігурами коней на меншій монеті.

Фото Nicole Gebhard

Чому це важлива знахідка?

Ця знахідка стала результатом цілеспрямованих пошуків після того, як у 2022–2023 роках у цьому ж болоті виявили 34 кельтські срібні монети.

Експерти департаменту археології Базель-Ланд зазначають, що золото було занадто цінним для звичайних розрахунків. Такі монети могли слугувати дипломатичними дарами, платою за політичну лояльність або навіть посагом.

Оскільки кельти вважали болота та водойми священними територіями, дослідники переконані, що монети були навмисно залишені там як підношення божествам.

Побачити унікальні золоті та срібні артефакти разом можна буде на спеціальній виставці в Базелі, яка розпочнеться у березні 2026 року.