У Румунії знайшли скарби віком у 3000 років, які суперечать загальновідомій історії

Випадкова знахідка на віддаленому пагорбі поблизу румунського містечка Урлаці обіцяє стати справжнім викликом для істориків. Скарб, що пролежав у землі три тисячоліття, містить масивні прикраси та рідкісні вироби з металів, поєднання яких змушує фахівців переглянути звичні хронологічні рамки.

Чому цей скарб особливий?

Знахідку зробив авторизований шукач металів під час звичайної прогулянки. Його пристрій видав надзвичайно потужний сигнал біля великого каменю у віддаленій місцевості, де немає ані доріг, ані слідів давніх поселень. Чоловік почав копати і на глибині всього лише 25 сантиметрів натрапив на перші предмети: три залізні колеса, які закривали собою цілий комплекс артефактів. Під ними лежали три важкі золоті спіралі, які спочатку прийняли за браслети, проте подальший аналіз показав, що це масивні шийні гривні. Про це пише видання Arkeonews.

Загальна вага знайденого золота становить близько 320 грамів. Окрім золотих прикрас та залізних коліс, у схованці знайшли дві невеликі сокири та бронзовий браслет, що лежав на самому дні ями. Шукач, діючи згідно з румунським законодавством про культурну спадщину, наступного ранку передав знахідку до Управління культури повіту Прахова. Згодом предмети потрапили до Музею історії та археології міста Плоєшті, де за їхнє вивчення взялися фахівці.

Ця знахідка є винятковою для румунського простору,

– прокоментував археолог Алін Фринкулеаса, доктор археології та спеціаліст із преісторії.

Головна складність для вчених полягає не стільки в багатстві знахідки, скільки в її датуванні. Об'єкти мають ознаки різних періодів, що охоплюють середню та пізню бронзову добу, а також початок ранньої залізної доби. Одне з золотих намист прикрашене штампованим орнаментом, подібним до тих, що зустрічаються на кераміці епохи бронзи. Водночас стилістика інших виробів нагадує срібні предмети з пізніших історичних періодів.



Золоті прикраси / Фото Музей історії та археології Прахова

Такий мікс матеріалів і декоративних традицій породжує важливе питання: чи ці предмети виготовили з різницею у кілька століть і зібрали разом значно пізніше, чи нинішні уявлення про хронологію епохи бронзи потребують радикального перегляду?

Наявність залізних коліс поруч із золотом додає ще один рівень загадковості, адже вони можуть мати символічне значення або свідчити про високий статус власника.

Датування артефактів наразі є проблематичним, оскільки предмети, схоже, належать до широкого хронологічного діапазону,

– додав Алін Фринкулеаса.



Одна з сокир, знайдених серед скарбу / Фото Музей історії та археології Прахова

Жертва богам чи приховане багатство?

Як повідомляє румунське видання Adevarul, наразі дослідники розглядають дві основні версії походження скарбу:

Перша припускає, що це був дар – предмети свідомо залишили у важливому місці як частину ритуалу.

Друга версія схиляється до того, що скарб сховала невелика доісторична громада під час небезпеки, намагаючись вберегти свої статки від конфлікту чи вимушеного переселення.

Сам ландшафт пагорба біля Марджиня-Педурії тепер внесли до списку майбутніх розкопок. Археологи сподіваються з'ясувати, чи існувало поблизу стародавнє поселення, культове місце або місце поховання. Попри те, що на поверхні немає видимих ознак життєдіяльності, розкопки можуть виявити сліди людей, які мешкали тут 3000 років тому.



Колесо, яке також лежало в сховку / Фото Музей історії та археології Прахова

Що далі?

Наступний етап досліджень зосередиться на хімічному складі металу. Вчені хочуть зрозуміти, звідки походить золото і якими технологіями користувалися майстри. Якщо золото виявиться привезеним з інших місць, це вкаже на розгалужені торговельні мережі, що пов'язували громади Карпатського регіону з іншими частинами Європи.

Після завершення реставрації та детального вивчення артефакти планують виставити для публічного огляду в Музеї історії та археології повіту Прахова.