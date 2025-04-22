Зонд NASA "Люсі" надіслав перші зображення астероїда Дональдйохансон, схожого на арахіс

Космічне агентство NASA повідомило, що 20 квітня 2025 року зонд "Люсі" здійснив зближення з астероїдом Дональдйохансон – другим об'єктом у програмі місії. Проліт відбувся на відстані близько 1000 км, що дозволило зробити детальні знімки небесного тіла.

Очікується, що повна передача зібраних даних триватиме приблизно місяць. Тим часом агентство вже оприлюднило перші фото, на яких астероїд нагадує за формою арахіс, інформує 24 Канал.

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Вчені раніше припускали, що астероїд Дональдйохансон, названий на честь археолога, який відкрив одного з предків людства, може бути контактним – тобто складатися з двох зрощених об’єктів. Перші знімки з борту "Люсі" підтвердили цю гіпотезу, якщо тільки форма астероїда не пояснюється ще якимось рідкісним процесом.

Також виявилося, що тіло має більші розміри, ніж очікувалося: його довжина становить близько 8 кілометрів, а найбільша ширина – 3,5 кілометра.



Астероїд Дональдйохансон / Фото NASA

Спостереження засвідчили, що астероїд повільно обертається навколо своєї осі. Він належить до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Це вже другий об'єкт, досліджений "Люсі" на шляху до головної наукової цілі – троянських астероїдів Юпітера.

Астероїд Дональдйохансон – дивіться відео:

Місія "Люсі" має на меті вивчення троянських астероїдів – стародавніх кам'яних тіл, що перебувають у стабільних точках орбіти Юпітера з часів утворення Сонячної системи. Дослідження їхнього складу та форми дозволить науковцям отримати уявлення про первинну матерію, з якої виникли планети та, зрештою, і людство.

Зонд прибуде до першого троянця влітку 2027 року та відвідає приблизно десяток таких об'єктів до 2033 року. Прольоти повз Дінкінеш і Дональйохансон стали своєрідним тестуванням наукового обладнання апарата та інженерних систем NASA.

Вартість місії становить майже 1 мільярд доларів, і "Люсі" вже продемонструвала вражаючі результати збору даних, обіцяючи багато відкриттів у системі Юпітера.