Єврокомісія запропонувала розширити зону вільного роумінгу ЄС на Україну

Україна стає на крок ближчою до зони вільного роумінгу ЄС, оскільки Європейська комісія ухвалила пропозицію включити питання роумінгу в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Після реалізації цієї пропозиції українцям за кордоном більше не доведеться доплачувати за користування зв'язком під час подорожей до ЄС.

Комісія наголошує, що приєднання України до зони вільного роумінгу стане першим випадком поширення правил внутрішнього ринку ЄС на Україну.

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Як повідомляє 24 Канал, такий крок Єврокомісії є продовженням співпраці з операторами ЄС та України щодо запровадження добровільних заходів для забезпечення доступних або безкоштовних дзвінків між ЄС та Україною, термін дії яких нещодавно було продовжено.

Як сьогодні працює роумінг

Сьогодні телекомунікаційні оператори ЄС та України добровільно пропонують недорогі або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії та еміграцію великої кількості українців до Європи. Завдяки цій домовленості близько 4 мільйонів людей, які рятуються від війни, мають доступ до недорогого зв'язку, перебуваючи в ЄС.

Нещодавно ці добровільні заходи були продовжені на шість місяців, і нова схема тепер охоплює дзвінки на фіксовані номери в Україні, а також нові типи операторів.

Коли пропозиція Єврокомісії набрати чинності

Імовірно все відбудеться не так швидко, як нам би цього хотілося. Спершу пропозиція Європейської Комісії буде розглянута Радою Європейського Союзу. Після рішення Ради буде потрібне подальше схвалення з боку Комітету з питань торгівлі між Україною та ЄС.

Темпи інтеграції України до єдиного ринку роумінгу ЄС також залежатимуть від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.