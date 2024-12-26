NASA показало галактичну "ялинку" на приголомшливому зображенні зоряного скупчення

Комбіноване зображення NGC 2264, також відомого як "Скупчення Сніжинки", об'єднує дані, отримані рентгенівською космічною обсерваторією NASA Чандра та оптичним телескопом астрофотографа Майкла Клоу.

Рентгенівські дані, показані червоним, фіолетовим, синім і білим кольорами, виділяють енергійні області скупчення, тоді як зелені і фіолетові області представляють спостереження у видимому спектрі, зроблені в листопаді 2024 року, повідомляє 24 Канал.

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Це молоде зоряне скупчення, розташоване приблизно на відстані 2500 світлових років у сузір'ї Моноцерос (Єдиноріг), було вперше відкрите в 1784 році астрономом Вільямом Гершелем. Зорі в NGC 2264 відносно молоді, їхній вік коливається від 1 мільйона до 5 мільйонів років.



"Різдвяна ялинка" / Фото NASA

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Зображення демонструє яскраву взаємодію космічних елементів. Яскраві блакитні та білі зірки огорнуті вихорами газу, які нагадують "ялинові голки", тоді як зелені ділянки вказують на хмари пилу і газу, видимі в оптичному світлі.