Учені не змогли вберегти зразки астероїда Рюгу від забруднення земними бактеріями

Унікальний зразок астероїда Рюгу, який вчені намагались уберегти від забруднення мікроорганізмами, все одно виявився зараженим бактеріями. На жаль, це не свідчення інопланетного життя, адже джерелом цих організмів є сама Земля. Попри всі вжиті заходи, науковці не зуміли досягти повної стерильності.

Невдача, але не катастрофа

Вчені сподівалися, що їм удасться отримати недоторканий зразок астероїда. Але тепер зрозуміли, що уникнути земного забруднення може бути важче, ніж завжди вважалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Meteoritics and Planetary Science.

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Над дослідженням працювала команда Імперського коледжу Лондона. Вона виявила популяцію мікроорганізмів у зразках, доставлених у 2019 році японською місією Hayabusa2. Подальше вивчення вказало на те, що мікробне життя має земне походження. Таким чином космічний ґрунт був заселених бактеріями у якийсь момент уже після входження в атмосферу.

Зазвичай для дослідження космічних порід використовують метеорити, які пройшли крізь атмосферу Землі і впали на землю. Ці зразки можуть багато чого розповісти про склад об'єктів у космосі, але на той час, коли вчені їх вивчають, вони вже сильно забруднені земним середовищем. Але дві нещодавні місії – японська Hayabusa2 та NASA OSIRIS-REx – зібрали уламки астероїдів безпосередньо з космосу. Ці зразки були доставлені на Землю та добре ізольовані від навколишнього середовища в надії, що дослідники матимуть можливість вивчати матеріал, на який не вплинула наша атмосфера та мікробне життя.

Апарат Hayabusa2 Японського космічного агентства (JAXA) зібрав 5,4 грама (близько чайної ложки) каміння, гальки та пилу з астероїда Рюґу, коли той перебував на відстані майже 200 мільйонів кілометрів від Землі. Космічний апарат доставив зразки у 2020 році.

Вони були запечатані в капсулі, що здійснила м'яку посадку на полігоні Вумера-Рейндж (Woomera Range Complex) в глибинці Південної Австралії.

Потім капсулу перевезли до об'єкту в Сагаміхарі, Японія, побудованого спеціально для розміщення зразків астероїдів.

Спочатку її відкрили у вакуумній кімнаті, розташованій у чистому приміщенні, а потім відправили до приміщення під тиском з постійним потоком азоту, призначеного для запобігання потраплянню земних забруднень.

Потім шматочки зразка помістили в контейнери, наповнені азотом, і відправили дослідникам по всьому світу для аналізу.

Команда, що стояла за нещодавнім відкриттям, отримала свій власний шматочок Рюґу. Просканувавши його, вчені виявили палички та нитки органічної речовини, які були інтерпретовані як тонкі, ниткоподібні мікроорганізми. Дослідники визначили, що мікробна колонія виникла через земне забруднення і не має позаземного походження.

Успішний досвід усе ж є

Це відкриття свідчить про те, що

У 2020 році космічний апарат NASA взяв зразки з астероїда Бенну і доставив їх на Землю у 2023 році. Космічне агентство дотримувалося протоколів, подібних до протоколів JAXA, щоб захистити матеріал астероїда, але жодних земних бактерій на уламках Бенну поки що не було виявлено. Де саме помилились у випадку JAXA, наразі неясно.

Рюґу — вуглецевий астероїд, що належить до групи об'єктів, які вважаються кам'янистими будівельними блоками Сонячної системи. Аналізуючи ці астероїди в лабораторії, вчені можуть краще зрозуміти, як сформувалася Сонячна система і як пізніше виникло життя на Землі. Попередній аналіз зразків Рюґу виявив на космічному камені органічні молекули, що свідчить про те, що інгредієнти для життя цілком могли потрапити на Землю внаслідок зіткнення з метеоритами та астероїдами.

Місії з повернення зразків можуть забезпечити безпрецедентний доступ і розуміння природи нашої Сонячної системи, але зберегти цей матеріал чистим виявляється складнішим завданням, ніж вважалося спочатку.