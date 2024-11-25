Звідки він узявся

Досліджуючи космічного гостя, вчені були здивовані, адже він, судячи з усього, є частиною нашого більшого і постійного супутника, Місяця. Сильне зіткнення у далекому минулому могло викинути його в космос, тож тепер уламок просто дрейфує в порожнечі, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

Як усе починалося Нове небесне тіло приєднається до нашого Місяця, ставши ще одним супутником Землі

Підтвердити це чи спростувати вчені поки не зможуть, адже вже сьогодні 2024 PT5 відлітає від планети й повернеться до нас лише через 30 років. Крім того, щоб перевірити цю теорію, нам потрібно отримати зразок цього каменя.

Астероїд 2024 PT5 дослідники вперше виявили на початку вересня. Розрахунки показали, що він застрягне на тимчасовій орбіті навколо нашої планети з 29 вересня по 25 листопада. Космічний камінь має ширину близько 10 метрів, тобто він занадто малий, щоб його можна було побачити неозброєним оком.

Зараз 2024 PT5 перебуває на відстані 3,7 мільйона кілометрів від нашої планети, що приблизно в 9,5 раза перевищує відстань між Землею та Місяцем. Ви можете подивитися його траєкторію за цим посиланням.

Дослідження, яке наразі ще не було рецензоване, виявило особливі характеристики відбиття світла від астероїда, які співпадають з аналогічними показниками у Місяця. Вчені також з'ясували, що камінь робить оберт навколо власної осі раз на годину.

Астрономи вважають, що 2024 PT5 належить до невеликої групи астероїдів, відомих як "Арджуни". Однак походження цих космічних каменів наразі також під питанням. Останній об'єкт, який був захоплений гравітацією Землі й мав схожі характеристики, це NX1 2022 року. Це натякає, що Арджуни можуть в основному складатися з уламків Місяця, які осіли в напіврегулярних орбітах навколо системи Земля-Місяць протягом тисяч або мільйонів років.

Результати не є остаточними через брак даних. Наступна можливість вивчити цей астероїд з'явиться лише у 2055 році, а після цього – у 2084-му.