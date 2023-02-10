Будинки та нафтові резервуари: супутникові знімки показують жахливі руйнування в Туреччині

У землетрусі магнітудою 7,8, що зачепив Туреччину та Сирію, загинули тисячі людей. Planet, Maxar та інші організації, що володіють супутниками, опублікували в соцмережах фото з космосу, на яких видно руйнування.

Супутники оцінюють збитки після руйнівного землетрусу, що стався в Туреччині та багатьох інших країнах у понеділок, 6 лютого. Катастрофа застала людей у ліжках посеред ночі.

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Фото з космосу

Maxar Technologies опублікували порівняння "до" та "після" землетрусу:

Знімки також публікують деякі користувачі Twitter, отримуючи їх від супутникових провайдерів.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та Європейське космічне агентство ще не опублікували знімки Туреччини, на збір яких агентствам може знадобитися кілька днів, залежно від доступного часу роботи супутників, їхніх орбіт і хмарного покриву.

Супутниковий центр ООН оголосив, що він активував свою картографічну службу, яка "забезпечує аналіз супутникових зображень під час гуманітарних надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі стихійними лихами, складними надзвичайними ситуаціями і конфліктними ситуаціями".

Безпосередньо цей центр не керує супутниками, але він співпрацює з країнами-членами ООН для збору знімків від їхніх урядових установ і приватних супутникових операторів. Компанія Maxar пообіцяла надавати знімки "багатьом організаціям", а Planet заявила, що планує надати більше оновлень найближчими днями.

​Ще один знімок демонструє два пошкоджені резервуари для зберігання нафти на терміналі Джейхан у Туреччині.

"Супутникові знімки, зроблені сьогодні Planet, показують те, що схоже на два розірвані резервуари для зберігання нафти на терміналі Джейхан в Туреччині. Ці резервуари наповнюються нафтою, яка надходить з північного Іраку. Кожен з цих резервуарів може зберігати мільйон барелів".

Супутникові знімки та орбітальні спостереження будуть використовуватися разом з іншими даними, щоб допомогти тим, хто долає наслідки стихійного лиха, й отримати ресурси там, де вони необхідні.