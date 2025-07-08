Унікальний проєкт демонструє звуки вмираючого льодовика Мортерач

У Швейцарських Альпах започаткували проєкт, який фіксує жахливу трагедію природи. Французький звуковий митець Людвіг Бергер записав звуки льодовика Мортерач, який стрімко тане, створивши аудіовізуальну історію його останніх "подихів". Ця робота водночас розкриває красу і демонструє біль природного світу, що зникає на наших очах.

Льодовик Мортерач, розташований у верхній частині Швейцарських Альп, є одним із тих природних гігантів, які щороку втрачають свою велич через глобальне потепління. Французький звуковий митець Людвіг Бергер вирішив зафіксувати цей процес у проєкті під назвою "Crying Glacier" ("Плач льодовика"), розповідає 24 Канал з посиланням на NYT.

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У короткому документальному фільмі, створеному данською студією El Flamingo, можна почути, як льодовик "говорить". Звуки танення нагадують дзюрчання струмка, тріск дерев чи навіть легкі вибухи газу, що вивільняється з-під льоду. Бергер пояснює, що деякі бульбашки повітря, які чути в записах, мають сотні або навіть тисячі років, адже вони були замкнені в льодовику з давніх часів.

Однак радісні й живі на перший погляд звуки поступово переходять у щось більш похмуре – ніби льодовик тоне у власних сльозах. Як зазначив сам митець, чим живішим здається льодовик у цих записах, тим ближче він до своєї загибелі.

Тизер "Плачу льодовика" – дивіться відео:

Окрім документального фільму, тривалістю менше 10 хвилин, Бергер випустив окремий трек під назвою "on a different scale" на платформі Bandcamp. У цьому записі, де співавтором вказаний сам льодовик під швейцарською назвою "Vadret da Morteratsch", також передано його трагічну мелодію, що символізує злиття з холодними водами, які його оточують .

Проєкт "Crying Glacier" має чітку структуру, схожу на симфонію: від легкого, майже веселого початку до драматичного кульмінаційного моменту і медитативного завершення. Це не просто аудіозапис, а історія, що відображає долю не лише одного льодовика, а й усієї планети, яка бореться за виживання в умовах кліматичних змін.

Такі льодовики, як Мортерач, є важливими індикаторами змін клімату. Їхнє танення впливає на рівень моря, водний баланс і екосистеми, що робить такі проєкти не лише мистецтвом, а й нагадуванням про необхідність дій. А тим часом у 2024 році зафіксували рекордні викиди CO2, а зелені технології не зупиняють кліматичну кризу.