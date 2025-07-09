Ледник Мортерач, расположен в верхней части Швейцарских Альп, является одним из тех природных гигантов, которые ежегодно теряют свое величие из-за глобального потепления. Французский звуковой художник Людвиг Бергер решил зафиксировать этот процесс в проекте под названием "Crying Glacier" ("Плач ледника"), рассказывает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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В коротком документальном фильме, созданном датской студией El Flamingo, можно услышать, как ледник "говорит". Звуки таяния напоминают журчание ручья, треск деревьев или даже легкие взрывы газа, высвобождающегося из-под льда. Бергер объясняет, что некоторые пузырьки воздуха, которые слышны в записях, имеют сотни или даже тысячи лет, ведь они были заперты в леднике с давних времен.

Однако радостные и живые на первый взгляд звуки постепенно переходят в нечто более мрачное – будто ледник тонет в собственных слезах. Как отметил сам художник, чем живее кажется ледник в этих записях, тем ближе он к своей гибели.

Тизер "Плача ледника" – смотрите видео:

Кроме документального фильма, продолжительностью менее 10 минут, Бергер выпустил отдельный трек под названием "on a different scale" на платформе Bandcamp. В этой записи, где соавтором указан сам ледник под швейцарским названием "Vadret da Morteratsch", также передано его трагическую мелодию, что символизирует слияние с холодными водами, которые его окружают.

Проект "Crying Glacier" имеет четкую структуру, похожую на симфонию: от легкого, почти веселого начала до драматического кульминационного момента и медитативного завершения. Это не просто аудиозапись, а история, отражающая судьбу не только одного ледника, но и всей планеты, которая борется за выживание в условиях климатических изменений.

Такие ледники, как Мортерач, являются важными индикаторами изменений климата. Их таяние влияет на уровень моря, водный баланс и экосистемы, что делает такие проекты не только искусством, но и напоминанием о необходимости действий. А тем временем в 2024 году зафиксировали рекордные выбросы CO2, а зеленые технологии не останавливают климатический кризис.