Льодовик Мортерач, розташований у верхній частині Швейцарських Альп, є одним із тих природних гігантів, які щороку втрачають свою велич через глобальне потепління. Французький звуковий митець Людвіг Бергер вирішив зафіксувати цей процес у проєкті під назвою "Crying Glacier" ("Плач льодовика"), розповідає 24 Канал з посиланням на NYT.

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У короткому документальному фільмі, створеному данською студією El Flamingo, можна почути, як льодовик "говорить". Звуки танення нагадують дзюрчання струмка, тріск дерев чи навіть легкі вибухи газу, що вивільняється з-під льоду. Бергер пояснює, що деякі бульбашки повітря, які чути в записах, мають сотні або навіть тисячі років, адже вони були замкнені в льодовику з давніх часів.

Однак радісні й живі на перший погляд звуки поступово переходять у щось більш похмуре – ніби льодовик тоне у власних сльозах. Як зазначив сам митець, чим живішим здається льодовик у цих записах, тим ближче він до своєї загибелі.

Тизер "Плачу льодовика" – дивіться відео:

Окрім документального фільму, тривалістю менше 10 хвилин, Бергер випустив окремий трек під назвою "on a different scale" на платформі Bandcamp. У цьому записі, де співавтором вказаний сам льодовик під швейцарською назвою "Vadret da Morteratsch", також передано його трагічну мелодію, що символізує злиття з холодними водами, які його оточують .

Проєкт "Crying Glacier" має чітку структуру, схожу на симфонію: від легкого, майже веселого початку до драматичного кульмінаційного моменту і медитативного завершення. Це не просто аудіозапис, а історія, що відображає долю не лише одного льодовика, а й усієї планети, яка бореться за виживання в умовах кліматичних змін.

Такі льодовики, як Мортерач, є важливими індикаторами змін клімату. Їхнє танення впливає на рівень моря, водний баланс і екосистеми, що робить такі проєкти не лише мистецтвом, а й нагадуванням про необхідність дій. А тим часом у 2024 році зафіксували рекордні викиди CO2, а зелені технології не зупиняють кліматичну кризу.