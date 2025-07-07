Світ продовжує боротися зі зміною клімата, але результати поки що невтішні. Згідно з останніми даними, викиди парникових газів у 2024 році знову зросли, встановивши новий рекорд. Це викликає питання про ефективність поточних зусиль у сфері зеленої енергетики, розповідає 24 Канал з посиланням на звіт Інституту Енергетики (EI).

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Викиди зростають: ключові цифри та причини

Новий звіт EI під назвою "Статистичний огляд світової енергетики 2025 року" розкриває тривожну тенденцію. Глобальні викиди вуглекислого газу (CO2) у 2024 році склали 40,8 мільярда тонн, що на 500 тисяч тонн більше, ніж у 2023 році.

Це зростання триває з 2021 року, попри рекордні інвестиції у вітрову та сонячну енергетику. За останні десять років викиди в середньому зростали на 1% щороку, що свідчить про недостатність зусиль для досягнення нульового рівня забруднення.

Основні джерела викидів – це промисловість, енергетика, транспорт та переробка викопного палива. До звіту також включено метан, який має більший вплив на клімат, ніж CO2, що дозволяє точніше оцінити вплив парникових газів.

Трійка країн – Китай, США та Індія – відповідає за понад половину світових викидів. Однак їхні шляхи розвитку кардинально різняться:

Китай викинув у 2024 році 12,5 мільярда тонн CO2, що становить 31% від загального обсягу. З 1990 року викиди зросли в п’ять разів, а з 2000 року – на 8,8 мільярда тонн. Попри лідерство у впровадженні сонячних і вітрових станцій, країна залишається найбільшим споживачем вугілля.

Індія показала зростання викидів на 24% за останнє десятиліття, досягнувши 3,3 мільярда тонн у 2024 році. Це пов’язано з економічним розвитком і зростанням попиту на енергію серед середнього класу.

США, навпаки, скоротили викиди на 913 мільйонів тонн з 2000 року, що є найбільшим показником у світі. З 2007 року цьому сприяли перехід на сланцевий газ та розвиток відновлюваної енергетики.

Регіональні відмінності також вражають. В Африці викиди зросли на 25% за останні десять років, на Близькому Сході – на 15%, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – на 9%. У Європі спостерігається скорочення на 1,4% щороку, але в Східній та Південній Європі ситуація залишається складною через економічний тиск.

Чому зелена енергія не рятує ситуацію?

Попри значні успіхи у розвитку відновлюваних джерел енергії, вони поки що не здатні замінити викопне паливо в необхідних масштабах. Вітрові та сонячні станції активно розширюються, але попит на енергію зростає швидше, особливо в країнах, що розвиваються, таких як Індія. Це створює парадокс: навіть лідери зеленої енергетики, як Китай, продовжують спалювати величезні обсяги вугілля.

Проблема полягає в тому, що енергетичний перехід вимагає не лише інвестицій у технології, а й радикальних змін у політиці, таких як заборона викопного палива чи перехід виключно на зелену енергетику. Без цього глобальні викиди продовжуватимуть зростати.

Варто нагадати, що до проблем з екологією також додається потенційна енергетична криза, яку може спровокувати використання ШІ. Нещодавно Сем Альтман розповів, чого коштує компанії та планеті кожен ваш запит до ChatGPT. Кожен запит тільки у ChatGPT споживає приблизно одну п’ятнадцяту чайної ложки води і 0,34 ват-години електроенергії.