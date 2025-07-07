Мир продолжает бороться с изменением климата, но результаты пока неутешительны. Согласно последним данным, выбросы парниковых газов в 2024 году снова выросли, установив новый рекорд. Это вызывает вопросы об эффективности текущих усилий в сфере зеленой энергетики, рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Института Энергетики (EI).

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Выбросы растут: ключевые цифры и причины

Новый отчет EI под названием "Статистический обзор мировой энергетики 2025 года" раскрывает тревожную тенденцию. Глобальные выбросы углекислого газа (CO2) в 2024 году составили 40,8 миллиарда тонн, что на 500 тысяч тонн больше, чем в 2023 году.

Этот рост продолжается с 2021 года, несмотря на рекордные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику. За последние десять лет выбросы в среднем росли на 1% ежегодно, что свидетельствует о недостаточности усилий для достижения нулевого уровня загрязнения.

Основные источники выбросов – это промышленность, энергетика, транспорт и переработка ископаемого топлива. В отчет также включено метан, который имеет большее влияние на климат, чем CO2, что позволяет точнее оценить влияние парниковых газов.

Тройка стран – Китай, США и Индия – отвечает за более половины мировых выбросов. Однако их пути развития кардинально различаются:

Китай выбросил в 2024 году 12,5 миллиарда тонн CO2, что составляет 31% от общего объема. С 1990 года выбросы выросли в пять раз, а с 2000 года – на 8,8 миллиарда тонн. Несмотря на лидерство во внедрении солнечных и ветровых станций, страна остается крупнейшим потребителем угля.

Индия показала рост выбросов на 24% за последнее десятилетие, достигнув 3,3 миллиарда тонн в 2024 году. Это связано с экономическим развитием и ростом спроса на энергию среди среднего класса.

США, наоборот, сократили выбросы на 913 миллионов тонн с 2000 года, что является крупнейшим показателем в мире. С 2007 года этому способствовали переход на сланцевый газ и развитие возобновляемой энергетики.

Региональные различия также впечатляют. В Африке выбросы выросли на 25% за последние десять лет, на Ближнем Востоке – на 15%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 9%. В Европе наблюдается сокращение на 1,4% ежегодно, но в Восточной и Южной Европе ситуация остается сложной из-за экономического давления.

Почему зеленая энергия не спасает ситуацию?

Несмотря на значительные успехи в развитии возобновляемых источников энергии, они пока не способны заменить ископаемое топливо в необходимых масштабах. Ветровые и солнечные станции активно расширяются, но спрос на энергию растет быстрее, особенно в развивающихся странах,, таких как Индия. Это создает парадокс: даже лидеры зеленой энергетики, как Китай, продолжают сжигать огромные объемы угля.

Проблема заключается в том, что энергетический переход требует не только инвестиций в технологии, но и радикальных изменений в политике, таких как запрет ископаемого топлива или переход исключительно на зеленую энергетику. Без этого глобальные выбросы будут продолжать расти.

Стоит напомнить, что к проблемам с экологией также добавляется потенциальный энергетический кризис, который может спровоцировать использование ИИ. Недавно Сэм Альтман рассказал, чего стоит компании и планете каждый ваш запрос к ChatGPT. Каждый запрос только в ChatGPT потребляет примерно одну пятнадцатую чайной ложки воды и 0,34 ватт-часа электроэнергии.