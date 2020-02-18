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59-летняя украинка завоевала чемпионство в турнире по Counter Strike

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Украинцы Ageless Shooters завоевали первенство в турнире по CS:GO / Valve

В киберспортивных соревновании первенство завоевала команда украинских киберспортсменив возрастом 55+. Их соперниками была шведская команда летних игроков. Результат матча, который состоялся в сентябре прошлого года – 16:1 в пользу украинского.

Украинка Татьяна Силенко в свои 59 лет стала чемпионкой по Counter Strike. Никнейм в игре она носит соответствующий – Валькирия. Победу на международных соревнованиях по киберспорту женщина получила вместе со своей командой, сообщает "ТСН".

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Украинская киберспортивная команда Ageless Shooters победила своих шведских соперников Silver Snipers в Counter-Strike: Global Offensive. Средний возраст украинских игроков составляет 59 лет, средний возраст шведов – 71 год.

Всю жизнь считала компьютерные игры чем-то ужасным, сейчас ужасно обидно, что не играла! Это отличная профилактика Альцгеймера, плюс выделяется адреналин, сосуды прокачиваются,
– рассказала Татьяна.


59 летняя Татьяна Силоненко / Фото Lenovo

Возраст не помеха для компьютерных игр

Татьяна Силенко по специальности инженер-механик бродильных производств. Она также основала фирму по ремонту мягкой кровли и машинной вышивки. На отбор в команду Counter Strike возрасте 55+ она записалась случайно. Ей понравилось и она теперь тратит на Counter Strike по три часа 5 раз в неделю.


Команда Ageless Shooters / Фото Lenovo

Участники команды Ageless Shooters доказывают: возраст – не помеха для нового хобби, и ломают стереотипы относительно привычного досуга в возрасте 55+.

Что известно о Counter-Strike: Global Offensive?
Это одна из самых популярных компьютерных игр современности, в которой игрок участвует в событиях от первого лица. CS: GO - многопользовательская и командная игра, где участники соревнуются друг с другом, распределившись на две команды: террористов и спецназ. Игра предусматривает несколько сценариев: разминирование бомбы и спасение заложника.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Киберспорт Valve Игры
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