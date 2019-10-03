AirPods 3 засветились в прошивке: наушники получат долгожданную функцию

15 Читати новину українською
AirPods 3 засветились в прошивке
AirPods 3 засветились в прошивке / epravda.com.ua

Слухи о новом поколении беспроводных наушников от Apple ходят уже достаточно давно. Однако, сейчас появилось реальное упоминание об этих наушниках. Его обнаружили в коде операционной системы iOS 13.2 beta.

Как пишет 9to5mac, информация об AirPods с активным шумоподавлением появилась в коде операционной системы iOS 13.2 beta. Более того, сам девайс в разобранном виде засветился на фото.

К теме: LG выпустила свои первые беспроводные наушники: чем они интересны

Как известно, беспроводные наушники от Apple часто критикуют из-за отсутствия шумоподавления.

AirPods 3

AirPods 3 засветились в прошивке

Что еще известно? Кроме того, согласно новой информации, новые AirPods получат различные режимы прослушивания. У новой модели код B298, а сама система получила название "режим фокусировки".

При этом фото показывает, что новое устройство внешне напоминает проводные наушники EarPods, и получают амбушюры для плотного "сидения" в ухе.

AirPods 3

Так могут выглядеть AirPods 3

Ранее были слухи, что Apple проведет презентацию в конце октября. Тогда, вероятно, и представят новое поколение AirPods 3. И напомним, второе поколение беспроводных наушников компания не анонсировала, а просто разместила информацию о новинке на официальном сайте. Поэтому, не исключено, что AirPods 3 представят таким же образом.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Украина согласилась на формулу Штайнмайера: реакция Франции и Германии
сегодня
1183
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
2 октября 13:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 79
Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
1 октября 13:03 Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
812
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1168
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 472
21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
27 сентября 20:09 21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
742
Новости
Больше новостей
Залиште відгук