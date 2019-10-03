AirPods 3 засветились в прошивке: наушники получат долгожданную функцию

Слухи о новом поколении беспроводных наушников от Apple ходят уже достаточно давно. Однако, сейчас появилось реальное упоминание об этих наушниках. Его обнаружили в коде операционной системы iOS 13.2 beta.

Как пишет 9to5mac, информация об AirPods с активным шумоподавлением появилась в коде операционной системы iOS 13.2 beta. Более того, сам девайс в разобранном виде засветился на фото.

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Как известно, беспроводные наушники от Apple часто критикуют из-за отсутствия шумоподавления.

AirPods 3 засветились в прошивке

Что еще известно? Кроме того, согласно новой информации, новые AirPods получат различные режимы прослушивания. У новой модели код B298, а сама система получила название "режим фокусировки".

При этом фото показывает, что новое устройство внешне напоминает проводные наушники EarPods, и получают амбушюры для плотного "сидения" в ухе.

Так могут выглядеть AirPods 3

Ранее были слухи, что Apple проведет презентацию в конце октября. Тогда, вероятно, и представят новое поколение AirPods 3. И напомним, второе поколение беспроводных наушников компания не анонсировала, а просто разместила информацию о новинке на официальном сайте. Поэтому, не исключено, что AirPods 3 представят таким же образом.

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