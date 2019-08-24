Amazon больше не будет утилизировать товары, которые не были проданы

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Amazon больше не будет утилизировать непроданные товары
Amazon больше не будет утилизировать непроданные товары / unsplash.com

Ранее корпорация Amazon утилизировала всю продукцию, которая не была продана. Однако, сейчас компания решила отказаться от такой практики и передавать ее на благотворительность.

Как сказано в блоге Amazon, новая инициатива заработает уже с сентября в США и Великобритании. Товары, которые не раскупились, будут передавать через благотворительные организации людям, которые в них нуждаются.

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В частности, в США Amazon сотрудничает с благотворительной организации Good360, а в Великобритании – с благотворительными организациями Newlife, Армия спасения и Барнардо.

"Мы знаем, что получение ценных и полезных товаров может изменить жизнь как одного человека, так и целой общины. Поэтому будем отдавать их нашим партнерам на благотворительность", – пояснили в компании.

Как известно, ранее Amazon критиковали за уничтожение товаров, которые не успели продать. Так, экозащитники утверждают, что в таких масштабах этот процесс вредит планете.

via GIPHY

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Amazon
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