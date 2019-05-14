Amazon может представить свой второй в истории смартфон

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Смартфон Amazon Fire
Смартфон Amazon Fire / Фото из открытых источников

Компания Amazon может вернуться на рынок смартфонов. Отметим, компания Джеффа Безоса уже пробовала выпускать телефоны, однако их Fire потерпел громкий провал.

Что известно о смартфоне Amazon? Как сообщает The Telegraph, старший вице-президент по устройствам и сервисам Amazon Дэйв Лимп рассказал, что если Amazon удастся создать "дифференцированную концепцию" для смартфонов, то она сделает вторую попытку выхода на этот рынок.

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Это большой сегмент рынка, и это было бы интересно. Мы должны продолжать экспериментировать, и подходы, с которыми мы хотим экспериментировать, действительно отличаются,
– подчеркнул Лимп.

Первая неудача на рынке смартфонов. Напомним, попытка Amazon запустить телефон Fire завершилась полным провалом. Всего через несколько месяцев после его выхода компания признала, что получила убытки в размере 170 миллионов долларов в связи с его производством.

Amazon Fire
Amazon Fire  – первый смартфон компании Безоса

Ресурс Fortune тогда сообщил, что у компании осталось большое количество нереализованных телефонов Fire на сумму около 83 миллионов долларов.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны IT-бизнес Amazon
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