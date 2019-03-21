Amazon обновила самую бюджетную электронную книгу Kindle

14 Читати новину українською
Amazon обновила Kindle
Amazon обновила Kindle / theverge.com

Корпорация Amazon обновила популярную электронную книгу начального уровня под названием Kindle. Новинка получила подсветку, которой оснащены более дорогие электронные книги.

Как пишет The Verge, незначительные изменения произошли и в дизайне.

Плотность пикселей составляет 167 точек на дюйм (в старших моделях Kindle Paperwhite и Kindle Oasis — 300 точек), экран углублен, а не располагается на одном уровне с рамкой. Защиты от влаги книга до сих пор не имеет — и это единственная электронная книга Amazon без влагозащиты.

Читайте также: Apple AirPods 2: компания представила новое поколение беспроводных наушников

Цена вопроса. Эти изменения привели к незначительному удорожанию примерно на 10 долларов. Она остается самой дешевой электронной книгой компании и стоит от 89,99 долларов (2 400 гривен).

Amazon оновила Kindle
Amazon обновила Kindle

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
435
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Amazon
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
19 марта 21:12 Сколько новые Apple iPad mini и iPad Air стоят в Украине: цены
160
Xiaomi Redmi 7 уже можно купить в Украине: цена бюджетного смартфона
19 марта 20:04 Xiaomi Redmi 7 уже можно купить в Украине: цена бюджетного смартфона
1657
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
18 марта 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
225
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
265
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 410
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук