Amazon обновила самую бюджетную электронную книгу Kindle
Корпорация Amazon обновила популярную электронную книгу начального уровня под названием Kindle. Новинка получила подсветку, которой оснащены более дорогие электронные книги.
Как пишет The Verge, незначительные изменения произошли и в дизайне.
Плотность пикселей составляет 167 точек на дюйм (в старших моделях Kindle Paperwhite и Kindle Oasis — 300 точек), экран углублен, а не располагается на одном уровне с рамкой. Защиты от влаги книга до сих пор не имеет — и это единственная электронная книга Amazon без влагозащиты.
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Цена вопроса. Эти изменения привели к незначительному удорожанию примерно на 10 долларов. Она остается самой дешевой электронной книгой компании и стоит от 89,99 долларов (2 400 гривен).
Amazon обновила Kindle
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